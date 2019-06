Olimpia tra rinnovi e saluti

Conclusa una stagione amara, con la cocente eliminazione dai play-off ad opera di Sassari, l'Olimpia si sta organizzando per prepararsi al via della prossima stagione al meglio. In attesa di conoscere il nuovo presidente (Gherardini in pole position) e se Pianigiani sarà confermato, si parla di rinnovi ed addii.

Micov e Cinciarini dovrebbe restare. Per il serbo, rinnovo biennale ad un passo. Il capitano non andrà via. Chi potrebbe lasciare Milano solo gli azzurri Della Valle (esperienza all'estero?) e Fontecchio. Si valutano, in entrata, i profili di Polonara, Filloy e Moraschini.

SPORTAL.IT | 05-06-2019 08:39