Olimpia troppo forte, Leonessa abbattuta

L’Olimpia Milano lancia il primo segnale alla Serie A. I biancorossi dominano la semifinale di Supercoppa, in casa della Germani Brescia (81-59), e domani (ore 18) affronteranno la Fiat Torino, che ha regolato Trento, per la conquista del trofeo. Esclusi i primi minuti, non c’è partita al PalaLeonessa: troppo superiore la formazione di Pianigiani, seppur ovviamente con più di un giocatore ancora con la forma migliore da trovare. Un Nedovic stellare, le giocate di James, il dominio a rimbalzo ed una difesa già di buona fattura consentono ai tricolori di non soffrire, controllando sempre il match e spaccandolo con un parziale di 17-0 in avvio di ripresa, dopo l’unico buon momento dei bresciani.

Dopo un avvio migliore per i padroni di casa, con qualche amnesia difensiva, è subito James a suonare la carica per i biancorossi: un gioco da 4 punti vale il sorpasso, poi una clamorosa schiacciata apre il parziale di 9-0, con cui l’AX si porta in controllo (22-13 al 12’). La doppia cifra di vantaggio arriva qualche minuto dopo, con un Nedovic chirurgico da fuori e con un paio di conclusioni di Della Valle, ma cala un po’ la tensione e la Leonessa piazza un 10-0, con cui torna a contatto, mentre c’è anche qualche errore di troppo da vicino a canestro in casa milanese.

Le cose per la squadra di Pianigiani tornano a posto, in avvio di ripresa: Cinciarini guida, Nedovic punisce, c’è il dominio a rimbalzo e, soprattutto, la difesa tiene i padroni di casa a quota zero per quasi sei minuti. Così arriva il parziale di 17-0, con cui viene spaccata la partita e grazie al quale i campioni d’Italia salgono a +22 (52-30 al 26’). E’ il break decisivo del confronto, perché i padroni di casa non mettono più in pericolo la vittoria biancorossa, con l’AX che controlla senza problemi sino alla sirena finale. E domani c’è il modo di mettere le mani sul primo trofeo della stagione.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 29-09-2018 22:55