Olimpia, Virtus e il nodo assicurazione

Ospite di “Scusate l’interruzione”, su Radio International, il direttore generale della Virtus Bologna, Paolo Ronci, ha parlato anche dei contratti in essere.

“Il nostro compito è quello di farci trovare pronti nel caso in cui la EuroCup riparta – ha sottolineato -. Eccetto Marcos Delia, rimasto a Bologna durante la quarantena, tutto i giocatori stranieri sono tornati a casa. Nel caso si riprendesse, siamo pronti a farli rientrare e ad osservare tutte le regole del caso. Per i contratti in scadenza, il BAT sta lavorando per permettere, a tutte le società coinvolte, di allungare automaticamente, fino al 30 luglio 2020, i contratti in scadenza. Il tema che rimane da smarcare è quello legato alle coperture assicurative nel suddetto periodo”.

SPORTAL.IT | 07-05-2020 12:15