Olimpiadi 2020, il premier giapponese chiede il rinvio

La paura del contagio da Coronavirus si sta allargando a macchia d’olio. Dopo le tante decisioni che hanno riguardato diverse attività sportive, soprattutto calcistiche, ora sotto esame ci sarebbe la disputa delle Olimpiadi di Tokyo.

Il premier giapponese Shinzo Abe avrebbe sollecitato, in maniera ancora informale, le principali associazioni sportive a riflettere e, soprattutto, a posticipare grandi eventi sportivi che prevedono il raduno di enormi masse di persone, almeno di due settimane. Il tutto per contenere il rischio di contagio.

Anche se mancano ancora cinque mesi al via della rassegna iridata (la cerimonia d’apertura è programmata per il prossimo 24 luglio), l’emergenza Coronavirus ha messo in allarme i vertici governativi del Giappone che si sono immediatamente attivati (già annullata la maratona di Tokyo).

Una presa di posizione dura che arriva dopo le parole, piuttosto rassicuranti, di diversi esponenti del mondo dello sport, in particolare Giovanni Malagò, presidente del CONI: “Le Olimpiadi si faranno assolutamente, ogni giorno parliamo con il Cio e non c’è nessun elemento inverso, vi do la mia parola d’onore”.

Anche il Cio si era espresso, un giorno fa, positivamente sulla questione Olimpiadi 2020: “I preparativi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 continuano come previsto. Siamo fiduciosi che le autorità competenti, in particolare in Giappone e Cina, prenderanno tutte le misure necessarie per affrontare la situazione”.

Dichiarazioni che, alla luce delle esternazioni del premier giapponese Shinzo Abe, sembrano meno rassicuranti. Il timore che le Olimpiadi, massimo evento sportivo a livello globale, siano a rischio è tutt’altro che pura utopia.

Ovviamente molto dipenderà da come evolverà la situazione mondiale a livello di contagio da Coronavirus. Intanto il Giappone, attraverso le parole del premier Shinzo Abe, ha messo in allerta tutti quanti. Anche lo sport deve fare i conti con il virus.

