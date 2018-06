Olimpiadi 2026: il referendum boccia Sion

Gli elettori del cantone svizzero del Vallese hanno respinto oggi in un referendum il credito per la candidatura di Sion alle Olimpiadi invernali del 2026, chiudendo di fatto la porta alla candidatura.

Il credito di 100 milioni di franchi (oltre 86 milioni di euro) che il Cantone voleva stanziare a favore della manifestazione è stato bocciato da oltre il 54% dei votanti e a Sion la percentuale è stata del 60,9%, riferisce l’agenzia di stampa svizzera Ats.

Le associazioni turistiche hanno espresso delusione per l’esito del voto sostenendo che si è persa l’occasione di dare visibilità alla Svizzera e sostenere il settore.

La Svizzera non ospita i Giochi olimpici dal 1948 e per dieci volte è stata la stessa popolazione a bocciare le varie candidature. A questo punto si va verso il passo indietro formale della candidatura ai Giochi, per i quali oltre alla Svizzera hanno manifestato interesse sei nazioni tra cui l’Italia.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 17:13