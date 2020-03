Olimpiadi, ammissione per Federica Pellegrini: "Avrei smesso"

Federica Pellegrini ha deciso di esternare le sue emozioni, subito dopo l’ufficialità del rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, su Instagram destando l’attenzione di addetti ai lavori e followers.

La Divina ha poi spiegato nel dettaglio quanto intendeva esprimere, in quel video, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “È la decisione giù giusta per noi atleti. Spero che dopo l’emergenza la nostra società sia migliore”.

La decisione di far slittare di un anno le Olimpiadi al 2021 ha comportato una valutazione personale assai importante, per Federica: “Il rinvio al 2021 per me è ideale. Fosse stato dopo avrei smesso”, la sua ammissione in parte già anticipata a Sky Sport 24.

“Un rinvio di due anni mi avrebbe portato al ritiro. Un anno è un sacrificio, ma si può fare, anche se tra qualche mese pensavo che avrei cambiato vita. Resto positiva e tignosa, voglio fare questa Olimpiade”, aveva detto a Sky Sport 24. “Il Cio ha fatto la scelta migliore – ha aggiunto la campionessa di nuoto – e lo ha fatto con tempestività, in un momento così difficile, che tocca ognuno di noi”.

Federica Pellegrini: il video su Instagram

Un concetto che, in modo più diretto, la Pellegrini aveva affidato a Instagram: “Devo nuotare un altro anno, non ci voglio credere” ha detto.

“Sembra una barzelletta, il destino, le coincidenze: fatto sta che io non posso smettere di nuotare – ha spiegato l’atleta azzurra -. Avrei preferito gareggiare quest’anno, ma visto tutto quello che sta succedendo nel mondo e che tanti atleti non hanno la possibilità di allenarsi saremmo arrivati senza essere preparati, quindi la decisione di spostarle di un anno è giusta e sono d’accordo”.

“Ci prepareremo al meglio, si tratta solo di riprogrammare tutto. E speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno” ha scherzato Federica.

VIRGILIO SPORT | 25-03-2020 10:28