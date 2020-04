Olimpiadi di Tokyo a rischio anche nel 2021

Le Olimpiadi di Tokyo, rinviate di un anno a causa dell'emergenza Coronavirus, rischiano di saltare anche nel 2021. Queste le parole di di Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore dei Giochi, al giornale giapponese Nikkan Sports: "Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, l'Olimpiade sarà annullata".

Nessun rinvio quindi, ma definitiva cancellazione: "A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare l'Olimpiade nel 2021. Non sto dicendo che non dovrebbero tenersi, ma l'epidemia non si limita solo al Giappone, è un problema mondiale", sono le parole del Il presidente dell'Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 09:18