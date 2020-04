Olimpiadi, Federica Pellegrini pronta ad aspettare

Federica Pellegrini è intervenuta su Instagram nella diretta live con Pierluigi Pardo: la veneta si è focalizzata sui Giochi Olimpici rinviati per l'emergenza legata al Coronavirus.

"Spostare l'Olimpiade al 2021 è la scelta più giusta, aspetterò un altro anno anche se ovviamente per il mio fisico sarebbe stato meglio gareggiare quest'estate – ha detto la fenomenale nuotatrice -. Mi auguro solo che non cambi nulla nel mio corpo nei prossimi mesi. Sarebbero state strane Olimpiadi nel 2020 dopo quello che sta succedendo con gli atleti in casa fino a maggio, non si potevano proprio fare".

SPORTAL.IT | 14-04-2020 15:57