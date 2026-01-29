Olimpiadi, Fischnaller e Pellegrino all'ultimo ballo: i veterano di snowpoard e fondo vogliono una medaglia

Quella alle porte sarà l'ultima olimpiade per Roland Fischnaller e Federico Pellegrino: a dispetto dell'età vanno ancora forte e l'Italia punta sulla loro fame per arricchire il medagliere

Non chiamateli “vecchietti”, ma al più, se proprio volete, aggiungete il sostantivo “terribili”: Ronald Fischnaller e Federico Pellegrino a Milano-Cortina non andranno a fare le comparse, anche se l’età ha un peso per entrambi (soprattutto per Fischnaller), che hanno già annunciato che quella sulle nevi italiane sarà la loro ultima rassegna a cinque cerchi. Buona però per rimpinguare il bottino di medaglie personali e lasciare una traccia ancora più indelebile nella storia dello sport italiano.

Fischnaller da record: è alla settima olimpiade consecutiva

Fischnaller tra pochi giorni stabilirà un primato difficilmente replicabile: quella alle porte sarà la sua settima olimpiade, un record assoluto a livello di sport invernali, con gli slittinisti Huber e Zoeggeler e la slittinista-bobbista Weissensteiner che non sono andati oltre (si fa per dire) le 6 partecipazioni.

E pensare che quando Roland ha cominciato ad andare (forte) sullo snowboard, questa non era ancora disciplina olimpica: il debutto è avvenuto sulle nevi americane di Salt Lake City nel 2002, quando il nativo di Bressanone aveva 22 anni e s’era già affacciato con profitto sul palcoscenico della Coppa del Mondo, dove vanta 25 vittorie e complessivamente 55 podi ottenuti tra gigante e slalom parallelo.

Quest’ultima disciplina però non sarà di scena nel programma dei giochi, con vivo rimpianto di Fischnaller che ha giustamente fatto notare la disparità di trattamento rispetto a chi fa biathlon, dove le discipline in programma sono 7 (praticamente un atleta potrebbe gareggiare in due settimane nello stesso numero di gare affrontate da uno snowboardista in 24 anni).

Roland a 46 anni ha ancora fame e vuole una medaglia olimpica

L’italiano però è campione del mondo in carica del gigante, e sulle nevi di casa spera di sfatare anche il tabù olimpico: il quarto posto di Pechino resta il migliore risultato ottenuto in carriera, anche se quella cinese (parole di Roland) resta la “peggiore olimpiadi tra tutte quelle che ho vissuto, fatta solo per salvare i diritti TV e senza pubblico. Una roba bruttissima da vivere e da vedere”.

A Livigno però sarà tutto diverso: a 46 anni Fischnaller vuole vivere un sogno ad occhi aperti, forte anche dei tre successi stagionali ottenuti in Coppa del Mondo (l’ultimo in Austria appena una settimana fa). “Nutro ambiziosi importanti, ma voglio godermi questo appuntamento senza troppe pressioni. So di essere competitivo e questo mi basta”.

Il contingente di gigante è competitivo a prescindere: Bormolini, March e uno tra Felicetti e Coratti hanno tutto per andare a medaglia. Roland, però una carriera unica inimitabile che meriterebbe solo la ciliegina (ciliegiona) sulla torta.

Pellegrino ha un sogno: riconquistare un podio in staffetta

Di anni ne ha una decina di meno, ma Federico Pellegrino sa che nello sci di fondo la finestra temporale di un atleta è certamente limitata. E non a caso, da quando ha annunciato che Milano-Cortina sulle piste della Val di Fiemme avrebbe rappresentato l’ultimo appuntamento internazionale della sua carriera, il mondo dello sci di fondo azzurro s’è messo in subbuglio.

“Chicco” di medaglie olimpiche ne ha già due in bacheca, gli argenti delle Sprint conquistati a Pyeongchang e Pechino. Se ne mettesse un’altra al collo diventerebbe il primo atleta del fondo maschile a farlo in tre edizioni consecutive dei giochi. Una bella responsabilità, ma anche una velleità resa tale dalle buone performance ottenute nella stagione corrente, al punto da pensare di poter ambire a ritrovare una medaglia a squadre che manca dalla splendida vittoria del quartetto del 2006 a Torino.

“Quello deve essere il nostro obiettivo, tornare a vincere qualcosa in una staffetta, che sia a quattro o quella in coppia mista non ha importanza. Chiudere con una terza medaglia sarebbe bellissimo: ho voluto fortemente arrivare a vivere questa olimpiade e spero di potermela godere fino all’ultimo centimetro”. In coppia col giovanissimo Elia Barb, non più tardi di una settimana fa Pellegrino ha conquistato un ottimo secondo posto nella Sprint a tecnica libera a Goms. Il segnale che “Chicco” aspettava per regalarsi un ultimo ballo indimenticabile.