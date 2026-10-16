Ufficializzati dal CONI i convocati per la kermesse riservata agli Under 18, in programma in Senegal dal 31 ottobre al 13 novembre: già prevista l'assenza della sprinter.

Scusate il ritardo. Le Olimpiadi giovanili sbarcano finalmente in Senegal, a Dakar, teatro dal 31 ottobre al 13 novembre della prossima edizione dei Giochi Estivi riservati agli Under 18. Un’edizione che si celebra quattro anni dopo il previsto – nel 2022 fu rinviata per la pandemia Covid – e che si preannuncia come storica: per la prima volta una competizione sportiva a cinque cerchi è ospitata nel continente africano. Prevista la partecipazione di circa 2.700 atleti, distribuiti nei tre cluster principali di Dakar, Diamniadio (sede del villaggio olimpico) e Saly, teatro delle gare marine e da spiaggia.

L’Italia alle Olimpiadi giovanili: Mudu il più giovane

Come reso noto dal CONI, sono stati ufficializzati in mattinata i 46 componenti dell’Italia Team, 19 ragazzi e 27 ragazze, scelti per la kermesse. A guidare la delegazione, in qualità di capo missione, ci sarà Elisa Santoni. Gli Azzurrini saranno presenti in 19 delle 25 discipline sportive in programma, numero frutto di un sistema di quote assegnate dal CIO ai singoli Comitati Olimpici Nazionali secondo criteri di universalità, rappresentanza continentale ed equilibrio di genere. La formazione più numerosa sarà quella del futsal femminile, con dieci atlete in tutto. Il rappresentante più giovane sarà lo skater Alessandro Mudu, 13 anni il prossimo 31 dicembre.

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Ecco gli Azzurri convocati, la lista completa dei 46 atleti

Ecco l’elenco completo degli Azzurrini.

Atletica: Giorgia Castiglione, Lorenzo Cappellini, Flavio Federico Angelini, Davide Crisci, Simon Scardi, Poko Silvia Canape, Bruelsino Randriamikasa, Rebecca D’Alessandro, Davide Sorressa

Giorgia Castiglione, Lorenzo Cappellini, Flavio Federico Angelini, Davide Crisci, Simon Scardi, Poko Silvia Canape, Bruelsino Randriamikasa, Rebecca D’Alessandro, Davide Sorressa Beach volley: Margherita Coretti, Micol Lafuenti

Margherita Coretti, Micol Lafuenti Beach wrestling: Francesco Moffa

Francesco Moffa Breaking: Leonardo Casula

Leonardo Casula Ciclismo su strada : Lorenzo Ceccarello, Anna Bonassi

: Lorenzo Ceccarello, Anna Bonassi Coastal rowing: Davide Gazzola, Giorgia Cassina

Davide Gazzola, Giorgia Cassina Futsal: Sofia Cecilia Negri, Nicole Ginocchio, Rita Zappia, Delia Gonnelli, Maria Giulia Do Amaral, Miriam Melfi, Giorgia Lo Stocco, Ilenia Moro, Sharon Gallus, Flavia Caiello

Sofia Cecilia Negri, Nicole Ginocchio, Rita Zappia, Delia Gonnelli, Maria Giulia Do Amaral, Miriam Melfi, Giorgia Lo Stocco, Ilenia Moro, Sharon Gallus, Flavia Caiello Ginnastica artistica: Michele Boschetti, Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati, Dalila D’Aniello, Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi

Michele Boschetti, Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati, Dalila D’Aniello, Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi Judo: Sara Coni

Sara Coni Nuoto: Greta Rossi, Filippo Aloisi

Greta Rossi, Filippo Aloisi Pugilato: Michela Guglielmon

Michela Guglielmon Scherma: Francesca Aina

Francesca Aina Skateboard: Alessandro Mudu

Alessandro Mudu Taekwondo: Virginia Lampis

Virginia Lampis Tennistavolo: Francesco Trevisan

Francesco Trevisan Tiro con l’arco: Niccolò Mazzuoli, Matilde Manini

Niccolò Mazzuoli, Matilde Manini Triathlon: Ludovico Trincheri

Ludovico Trincheri Vela: Laura Grasso Castagnetta

Laura Grasso Castagnetta Wushu: Lorenzo Armani

Dakar, le assenze previste di Doualla, Succo e Mao

Tra i convocati – e non è una sorpresa – non figurano tre eccellenze del panorama sportivo nazionale, capaci di mettersi in mostra con risultati di rilievo anche in ambito europeo e mondiale. Non ci sarà in Senegal Kelly Doualla, la giovane velocista che in questa stagione ha strabiliato nei 100 metri conquistando, tra gli altri, l’oro agli Europei U18 e il bronzo ai Mondiali U20. Non ci sarà neppure Alessia Succo, primatista mondiale U18 sui 60 ostacoli e bronzo nei 100 ostacoli agli Europei U20. Non ci sarà neppure una promessa del nuoto, Alessandra Mao, due medaglie in staffetta agli Europei seniores di nuoto a Parigi. Dopo una stagione logorante, per loro un po’ di riposo. Alle Olimpiadi, magari, debutteranno a Los Angeles.