Olimpiadi, il Giappone frena l'ingresso degli atleti

I Giochi Olimpici del 2020, sono stati, eccezionalmente spostati di un anno a causa della pandemia.

Tiene però banco la paura per i contagi con il Giappone, che dall’11 dicembre ha nuove restrizioni. Il comitato organizzatore ha così deciso di sospedere, come riporta Ansa, anche il “programma che garantiva speciali agevolazioni all’ingresso (i cosiddetti ‘corridoi’) per gli atleti e i loro staff da diverse nazioni che avevano in programma di trascorrere un periodo di preparazione agonistica in terra nipponica”.

La sospensieone dovrebbe essere valida fino al 31 gennaio, con la speranza, che con l’inizio dei vaccini la situazione possa tranquillizzarsi. La nazionale azzurra, intanto, non aveva previsto impegni, in terra nipponica prima di marzo e quindi per ora non sussite un vero problema

OMNISPORT | 31-12-2020 10:28