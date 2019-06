Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano e Cortina

Le Olimpiadi Invernali del 2026 andranno in scena a Milano e Cortina: battuta la candidatura svedese di Stoccolma-Aare.

Per le due contendenti è stato l’ultimo atto di un testa a testa durato otto mesi, a quasi due anni dall’inizio di una sfida che per differenti motivi ha visto sfilarsi nel tempo Sion (Svizzera), Innsbruck (Austria), Sapporo (Giappone), Erzurum (Turchia) e Calgary (Canada). L’Italia invece è rimasta in gioco nonostante qualche aggiustamento in corsa: nella candidatura iniziale c’era infatti anche la città di Torino.

Numerosi erano stati gli interventi atti a convincere i giurati giunti a Losanna.

I cento delegati italiani, entrando in sala, hanno intonato “Italia, Italia”. Dopo una breve presentazione in lingua francese, il presidente del Coni Giovanni Malagò è passato allo spagnolo.

“L’87% dei milanesi ha detto sì ai Giochi e nessun altra città al mondo ha mai avuto questo consenso” aveva detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

“‘Dreaming together’ è il motto della candidatura di Milano e Cortina e, onestamente, non riesco ad immaginarne uno più appropriato. Questo sogno olimpico non è solo il sogno di due città, è il sogno di un intero Paese, il nostro Paese. Non soltanto il Governo, ma anche le Regioni e le città sono pienamente determinate a sostenere questo progetto con tutte le garanzie necessarie” aveva aggiunto il premier Giuseppe Conte.

“La nostra è stata una bellissima presentazione. Le atlete hanno rappresentato qualcosa in più che ha emozionato con la loro voglia di portare le Olimpiadi in Italia. Ho avuto segni di apprezzamento” era stato il pensiero del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

