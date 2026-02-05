Virgilio Sport
Olimpiadi Invernali, le medaglie più memorabili tra i ghiacci e la neve

Le storie e le medaglie più incredibili delle Olimpiadi Invernali, dal 1920 a oggi, tra coraggio e resilienza sportiva

Il mito delle Olimpiadi, il punto più alto di molti sport, è divenuto tale negli anni anche grazie alle moltissime storie di coraggio e resilienza degli atleti che vi hanno preso parte. Racconti memorabili di dedizione e forza, ma anche di incredibili capovolgimenti rispetto ai pronostici iniziali.

Ed è così che Il Miracle on Ice degli USA a Lake Placid 1980, l’oro dell’australiano Steven Bradbury a Salt Lake City 2002 o Herman Maier a Nagano 1998 hanno contribuito a forgiare il mito. Ma non solo, perchè anche senza medaglia c’è chi è entrato comunque nella memoria collettiva. Come i bobbisti giamaicani, oppure la pattinatrice francese Suraya Bonaly.

Dopo qualche secondo di pubblicità, nel video trovate queste e molte altre storie incredibili.

