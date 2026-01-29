Olimpiadi invernali, Pechino 2022: l'incredibile storia di Nathan Crumpton, il portabandiera immune al gelo

A volte, per tracciare il proprio segno nella storia basta un vestito. Si dice che l’abito non faccia il monaco, ma in alcuni casi è comunque sufficiente per entrare nell’immaginario collettivo. Soprattutto se si tratta di un semplice gonnellino indossato quando tutti gli altri sono imbacuccati in cappotti pesanti, sciarpe e cappelli per vincere il gelo polare.
La storia incredibile di Nathan Crumpton lo dimostra. Ma oltre alla sua immagine a petto nudo contro il freddo del febbraio pechinese, nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali del 2022, c’è molto altro. Una favola di dedizione e amore per lo sport, e di quella tenacia che ti porta in alto, dove solo pochi osano volare. Nel video (dopo qualche secondo di pubblicità) trovate tutta la storia del mitico portabandiera samoano.