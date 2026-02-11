La snowboarder cinese è rimasta vittima di un impatto terribile e immediatamente soccorsa, non ci conoscono le conseguenze dell'impatto

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non ci sono aggiornamenti, ancora, in merito alle condizioni della snowboarder cinese Liu Jiayu, vittima di una caduta spaventosa nel corso delle qualificazioni dell’halfpipe femminile a Livigno. Una sequenza davvero impressionante, quella che la testimonianze delle telecamere offre: l’atleta è caduta sull’ultimo salto della seconda run, mentre cercava la prestazione necessaria a centrare la qualificazione alla finale.

Liu Jiayu vittima di un impatto devastante

La sua tavola ha avuto un comportamento innaturale sulla struttura e in fase di atterraggio Liu Jiayu si è sbilanciata in avanti, ha perso il controllo ed è finita sulla neve picchiando prima con la spalla sinistra, poi battendo collo e testa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il disastro visto in gara, e che ha coinvolto la cinese, è noto nel gergo dello snowboard come “Scorpion“: nulla però trapela da parte della squadra che non ha ancora dato riscontri o informazioni in merito allo stato di salute di Liu Jiayu.

Musica interrotta e soccorsi immediati

La sua immobilità ha sconvolto i presenti: musica interrotta, immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, paramedici e addetti al primo soccorso sono corsi attorno alla snowboarder, poi l’arrivo della barella che l’ha trasportata in un silenzio surreale, fino a cinque minuti prima, verso l’ospedale dove è stata trasferita dopo essere stata immobilizzata.

La ripresa delle qualificazioni

La gara è ripresa fino alla normale conclusione della manche per la qualificazione in vista della finale, in programma giovedì 12 febbraio allo Snow Park di Livigno dalle 19.30. Nessuna comunicazione ufficiale ancora sulla sportiva.

Chi è Liu Jiayu

Liu Jiayu è nata il 17 settembre 1992 ed è considerata una veterana della specialità che oggi avrebbe dovuto consegnarle la finale, nella migliore delle ipotesi della vigilia.

Specialista dell’halfpipe, ha esordito in Coppa del Mondo di snowboard il 2 marzo 2007 a Calgary, in Canada. Ha ottenuto la medaglia d’argento nell’halfpipe durante i Giochi Invernali di PyeongChang 2018.

seguono aggiornamenti