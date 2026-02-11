Non ci sono aggiornamenti, ancora, in merito alle condizioni della snowboarder cinese Liu Jiayu, vittima di una caduta spaventosa nel corso delle qualificazioni dell’halfpipe femminile a Livigno. Una sequenza davvero impressionante, quella che la testimonianze delle telecamere offre: l’atleta è caduta sull’ultimo salto della seconda run, mentre cercava la prestazione necessaria a centrare la qualificazione alla finale.
Liu Jiayu vittima di un impatto devastante
La sua tavola ha avuto un comportamento innaturale sulla struttura e in fase di atterraggio Liu Jiayu si è sbilanciata in avanti, ha perso il controllo ed è finita sulla neve picchiando prima con la spalla sinistra, poi battendo collo e testa.
Il disastro visto in gara, e che ha coinvolto la cinese, è noto nel gergo dello snowboard come “Scorpion“: nulla però trapela da parte della squadra che non ha ancora dato riscontri o informazioni in merito allo stato di salute di Liu Jiayu.
Musica interrotta e soccorsi immediati
La sua immobilità ha sconvolto i presenti: musica interrotta, immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, paramedici e addetti al primo soccorso sono corsi attorno alla snowboarder, poi l’arrivo della barella che l’ha trasportata in un silenzio surreale, fino a cinque minuti prima, verso l’ospedale dove è stata trasferita dopo essere stata immobilizzata.
La ripresa delle qualificazioni
La gara è ripresa fino alla normale conclusione della manche per la qualificazione in vista della finale, in programma giovedì 12 febbraio allo Snow Park di Livigno dalle 19.30. Nessuna comunicazione ufficiale ancora sulla sportiva.
Chi è Liu Jiayu
Liu Jiayu è nata il 17 settembre 1992 ed è considerata una veterana della specialità che oggi avrebbe dovuto consegnarle la finale, nella migliore delle ipotesi della vigilia.
Specialista dell’halfpipe, ha esordito in Coppa del Mondo di snowboard il 2 marzo 2007 a Calgary, in Canada. Ha ottenuto la medaglia d’argento nell’halfpipe durante i Giochi Invernali di PyeongChang 2018.
seguono aggiornamenti