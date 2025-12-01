Giornata fondamentale per la Valtellina, con un’attenzione particolare alle nuove infrastrutture realizzate in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali

L’avvicinamento verso Milano Cortina 2026 è fatto anche di passaggi inevitabili, ma indispensabili a comprendere quanto sia imminente l’evento olimpico. Oggi la giornata si è rivelata centrale per la Valtellina, per via dell’inaugurazione delle nuove infrastrutture realizzate in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

La Valtellina si rinnova per Milano Cortina 2026

A Bormio, alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e degli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali e Montagna) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), e del sindaco, Silvia Cavazzi, protagonisti gli interventi strategici che comprendono lo Stelvio Olympic Ski Center e il Pentagono Center, sono state presentate le opere che contribuiscono alla riqualificazione del comparto urbano e sportivo. Ma che conferiscono, soprattutto, un quid rilevante per le realtà alberghiere e turistiche della provincia di Sondrio e l’intera Lombardia.

Le gare di sci alpino maschile e sci alpinismo a Bormio

Inoltre proprio a Bormio e sullo Stelvio si terranno le gare di sci alpino maschile: la Pista Stelvio, inaugurata più di quarant’anni fa nel 1982, è stata la sede dei Campionati mondiali di sci alpino nel 1985 e nel 2005, ha ospitato le fasi finali della Coppa del mondo di sci alpino del 1995, 2000 e 2008 e annualmente ne è tappa fissa.

Una delle piste più tecniche e spettacolari al mondo, la Stelvio è considerata tra le più belle e spettacolari per la discesa: ospiterà tutte le competizioni di sci alpino maschile a Milano Cortina 2026:

discipline veloci: discesa libera e super-G;

discipline tecniche: slalom e slalom gigante;

discipline miste: combinata alpina (mix di velocità e tecnica).

I monti di Bormio ovvero Cima Piazzi, Vallecetta e Reit compongono il suggestivo arco che circonda il centro turistico che ospiterà anche per la prima volta il sci alpinismo. Per questo nuovo sport, introdotto per la prima volta in questi Giochi, verranno assegnate a Bormio le medaglie in tre discipline:

gare sprint maschili e femminili e staffetta mista

Stelvio Olympic Sky center inaugurato oggi

Lo Stelvio Olympic Ski Center, interamente finanziato da Regione Lombardia con 12,9 milioni di euro, è stato realizzato da CAL (Concessioni Autostradali Lombarde) e comprende la nuova Family Lounge e la Hospitality Lounge, consegnate al Comune in anticipo sul cronoprogramma. Le strutture, progettate secondo i più moderni criteri di sostenibilità ambientale (impianto fotovoltaico orientato, alimentazione da centrale a biomasse, standard NZEB), costituiscono il fulcro logistico della zona di arrivo della pista Stelvio e garantiranno un’eredità funzionale permanente per eventi sportivi, attività di servizio e utilizzi pubblici.