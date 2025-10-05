Virgilio Sport
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Biathlon, il rinnovato impianto di Anterselva

Un'anteprima del tempio olimpico del biathlon a Rasun di Anterselva

Ecco la rinnovata pista di biathlon di Anterselva, dove si svolgeranno le gare di specialità prevista nel calendario delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il Sudtirol Arena Alto Adige è un impianto modernissimo, si trova nel Comune di Rasun Anterselva ed è il tempio olimpico del biathlon. Domenica 5 ottobre il rinnovato impianto ha aperto per un giorno le sue porte a famiglie e ragazzi per celebrare una giornata molto speciale. Oltre 1000 persone, anche da fuori regione, hanno potuto visitare la casa del biathlon olimpico, scoprendo da vicino i segreti e le novità dello stadio del biathlon teatro dei prossimi Giochi olimpici invernali

