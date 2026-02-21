Olimpiadi Milano Cortina: il programma di oggi 21 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli

Prosegue il programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: torna in pista Francesca Lollobrigida. Tutti gli italiani in gara

Prosegue senza sosta il calendario delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai avviate verso l’atto conclusivo. La rassegna si chiuderà ufficialmente domenica 22 febbraio alle ore 20 con la cerimonia finale in programma all’Arena di Verona. Nella penultima uscita ufficiale della manifestazione, la delegazione italiana sarà guidata da due portabandiera simbolo di questa edizione: Lisa Vittozzi, oro nell’inseguimento femminile e argento nella staffetta mista, e Davide Ghiotto, protagonista con l’oro nell’inseguimento a squadre maschile nel pattinaggio di velocità. Un finale carico di significato per l’Italia, che si prepara a salutare i Giochi celebrando i suoi campioni e le emozioni di un’edizione vissuta da protagonista. Ma in questa giornata ci saranno altre importanti medaglie in palio.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (sabato 21 febbraio)

In giornata verranno assegnati dieci titoli olimpici. In palio ci saranno le medaglie dello skicross maschile, degli aerials a squadre miste e dell’halfpipe femminile nello sci freestyle, della 12,5 km mass start femminile di biathlon, delle mass start nel pattinaggio di velocità, della 50 km tecnica classica mass start maschile nello sci di fondo, della staffetta mista di sci alpinismo, del torneo maschile di curling e del bob a due femminile. Il programma comprende anche le finali per il bronzo del curling femminile e dell’hockey su ghiaccio maschile, oltre alle prime due manche del bob a quattro maschile. Proprio quest’ultima gara, insieme alla 50 km tecnica classica mass start femminile di sci di fondo e agli altri appuntamenti conclusivi, assegnerà le ultime medaglie d’oro domenica 22 febbraio.

Di seguito il programma completo:

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 1

11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile

11.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 2

11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final

13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale

14.05 CURLING – Torneo femminile, finale per il bronzo

14.15 BIATHLON – 12.5 km mass start femminile

15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali

15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali

16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale

17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale

19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (terza manche)

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo

21.05 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Sabato 21 febbraio l’Italia si affida al suo uomo di punta nello ski cross: Simone Deromedis. Dopo il quinto posto conquistato a Pechino quattro anni fa, l’azzurro ha compiuto un salto di qualità, laureandosi campione del mondo nel 2023 e chiudendo al secondo posto la Coppa del Mondo generale 2025. Arriva all’appuntamento nel momento migliore della stagione, consapevole che questa potrebbe essere l’occasione più importante della sua carriera. Le più grandi speranze dell’Italia sono riposte nello speed skating con Francesca Lollobrigida, che punta a vincere ancora un’altra medaglia dopo le imprese dei giorni scorsi, ed Andrea Giovannini, nello sci alpinismo con la staffetta mista e nel biathlon con Dorothea Wierer Lisa Vittozzi.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming

Per gli appuntamenti delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà possibile seguire la diretta tv su Rai 2 HD (10.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-23.50), Eurosport2 (18.00-23.40), DAZN.