Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 10 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli

Arianna Fontana e Federico Pellegrino pronti a regalare emozioni: scopri il programma completo e tutti gli azzurri in gara

Prosegue il ricco programma delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con l’Italia pronta a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista. La giornata mette in palio nove finali. Riflettori puntati sullo short track alla Milano Ice Skating Arena, dove va in scena la finale della staffetta mista: occhi su Arianna Fontana, determinata a inseguire la sua dodicesima medaglia olimpica.

Spazio anche allo sci di fondo, con la prova sprint, sia maschile, sia femminile, che vedrà al via Federico Pellegrino. Il programma della giornata comprende inoltre le gare individuali di biathlon, mentre sul fronte tecnico si assegnano le medaglie dello sci alpino femminile, del singolo femminile di slittino e del salto con gli sci.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (martedì 10 febbraio)

Giornata ricchissima alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con un programma vastissimo. Lo sci di fondo apre la giornata con le qualificazioni della sprint in tecnica classica, mentre lo sci alpino propone la combinata a squadre femminile in discesa libera.

All’Ice Skating Arena va in scena una fitta sequenza di batterie e finali dello short track, compresa la staffetta mista. Spazio anche allo sci freestyle, con qualificazioni e finali tra moguls e slopestyle. La giornata prevede inoltre l’individuale maschile del biathlon, due finali del curling nel doppio misto e le run decisive dello slittino femminile. In programma anche il pattinaggio di figura, con il programma corto dell’individuale maschile, e il salto con gli sci a squadre miste. A completare il quadro, un trittico di sfide molto attese nel torneo femminile di hockey su ghiaccio.

Di seguito, il programma completo:

09:15 – SCI DI FONDO: Qualificazione sprint tecnica classica femminile

Qualificazione sprint tecnica classica femminile 09:15 – SCI DI FONDO: Qualificazione sprint tecnica classica maschile

Qualificazione sprint tecnica classica maschile 10:30 – SCI ALPINO: Combinata a squadre femminile (discesa libera)

Combinata a squadre femminile (discesa libera) 10:30 – SHORT TRACK: Qualificazioni 500 m femminili

Qualificazioni 500 m femminili 11:08 – SHORT TRACK: Qualificazioni 1000 m maschili

Qualificazioni 1000 m maschili 11:15 – SCI FREESTYLE: 1° round qualificazione moguls maschile

1° round qualificazione moguls maschile 11:53 – SHORT TRACK: Staffetta mista (Quarti di finale)

Staffetta mista (Quarti di finale) 12:10 – HOCKEY SU GHIACCIO: Giappone-Svezia (Torneo femminile, gruppo B)

Giappone-Svezia (Torneo femminile, gruppo B) 12:23 – SHORT TRACK: Staffetta mista (Semifinali)

Staffetta mista (Semifinali) 12:30 – SCI FREESTYLE: Finale freeski slopestyle maschile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

Finale freeski slopestyle maschile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire) 12:48 – SHORT TRACK: Staffetta mista (Finale B)

Staffetta mista (Finale B) 12:56 – SHORT TRACK: Staffetta mista (Finale A)

Staffetta mista (Finale A) 13:13 – SCI DI FONDO: Finale sprint tecnica classica femminile

Finale sprint tecnica classica femminile 13:25 – SCI DI FONDO: Finale sprint tecnica classica maschile

Finale sprint tecnica classica maschile 13:30 – BIATHLON: 20 km individuale maschile

20 km individuale maschile 14:00 – SCI ALPINO: Combinata a squadre femminile (slalom speciale)

Combinata a squadre femminile (slalom speciale) 14:05 – CURLING: Finale 3°/4° posto doppio misto

Finale 3°/4° posto doppio misto 14:15 – SCI FREESTYLE: 1° round qualificazione moguls femminile

1° round qualificazione moguls femminile 16:40 – HOCKEY SU GHIACCIO: Italia-Germania (Torneo femminile, gruppo B)

Italia-Germania (Torneo femminile, gruppo B) 17:00 – SLITTINO: Individuale femminile (3ª run)

Individuale femminile (3ª run) 18:05 – CURLING: Finale 1°/2° posto doppio misto

Finale 1°/2° posto doppio misto 18:30 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Individuale maschile (programma corto)

Individuale maschile (programma corto) 18:34 – SLITTINO: Individuale femminile (4ª run)

Individuale femminile (4ª run) 18:45 – SALTO CON GLI SCI: Evento a squadre miste (1° turno)

Evento a squadre miste (1° turno) 20:00 – SALTO CON GLI SCI: Evento a squadre miste (turno finale)

Evento a squadre miste (turno finale) 20:10 – HOCKEY SU GHIACCIO: Canada-Stati Uniti (Torneo femminile, gruppo A)

Canada-Stati Uniti (Torneo femminile, gruppo A) 21:10 – HOCKEY SU GHIACCIO: Finlandia-Svizzera (Torneo femminile, gruppo A)

Clicca qui per scoprire il medagliere delle Olimpiadi 2026

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Cresce l’attesa per gli azzurri impegnati oggi alle Olimpiadi. Nello short track si parte con i 500 metri femminili: in pista Chiara Betti, Arianna Sighel e Arianna Fontana, che a Beijing 2022 è diventata la donna italiana più medagliata di sempre ai Giochi, arrivando a quota undici. A seguire, spazio ai 1000 metri maschili con Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. Giornata intensa anche per il biathlon, con la 20 km individuale che vedrà al via Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni e Tommaso Giacomel, già argento nella staffetta mista.

Sul ghiaccio del curling, nel doppio misto tornano Stefania Costantini e Amos Mosaner, mentre nello sci acrobatico sarà Manuela Passaretta a rappresentare i colori italiani. Nello slittino singolo femminile scenderanno Sandra Robatscher e Verena Hofer, mentre il pattinaggio di figura propone il programma corto con Daniel Grassl e Matteo Rizzo. A completare il programma tricolore, l’atteso impegno di Federico Pellegrino nelle prove di sci di fondo, a caccia della terza medaglia in carriera dopo i due argenti di Pyoengchang 2018 e Pechino 2022.

Clicca qui per leggere tutte le news sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 saranno disponibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre la copertura integrale sarà garantita da Eurosport per gli utenti abbonati. Le dirette streaming saranno accessibili gratuitamente su RaiPlay, mentre i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 saranno visibili in abbonamento sulle principali piattaforme: Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMvision e Prime Video Channels.