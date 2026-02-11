Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 11 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli

Le speranze azzurre di una medagli si accendono anche oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: occhi puntati su Giovanni Franzoni e Dorothea Wierer

Prosegue il fittissimo programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’Italia ha una nuova possibilità di migliorare un medagliere già stupendo per gli azzurri e magari scalare qualche posizione. Sono sei gli eventi in totale che potranno regalare una medaglia olimpica alla spedizione azzurra. La mattinata si concentrerà più sugli sci tra Super G e Biathlon, mentre nel pomeriggio e in serata si andrà sul ghiaccio con il pattinaggio di velocità e l’inizio del girone uomini del Curling.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (mercoledì 11 febbraio)

Nelle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la mattinata di mercoledì 11 febbraio si apriranno con i salti di prova della combinata nordica e subito dopo con i salti di gara. Poi il programma prosegue tutto al femminile: prima gli allenamenti ufficiali dello Skeleton, poi le qualificazioni dell’Halfpipe nello snowboard, infine la qualificazione dello Sci Acrobatico. Le prime medaglie della giornata verranno assegnate con il Super G uomini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo l’allenamento ufficiale dello Skeleton, si torna in zona medaglie con tre eventi consecutivi: la combinata nordica uomini, il biathlon individuale donne e le finali dello sci acrobatico donne. Ci si sposta poi sul ghiaccio con le partite maschili di hockey e le qualificazioni, sia maschili che femminili, dello slittino in doppio. Le ultime medaglie della giornata verranno assegnate proprio dallo slittino doppio femminile e dai 1000 metri nel pattinaggio di velocità. La giornata si chiuderà con le prime partite del girone uomini del Curling.

Di seguito, il programma completo:

08:10 – COMBINATA NORDICA: Individuale uomini NH/10 km, salto di prova

09:00 – COMBINATA NORDICA: Individuale uomini NH/10 km, salto di gara

09:00 – SKELETON: Allenamento ufficiale donne

09:30 – SNOWBOARD: Halfpipe donne, qualificazione

10:00 – SCI ACROBATICO: Gobbe donne, qualificazione 2

10:30 – SCI ALPINO: Super G uomini

11:30 – SKELETON: Allenamento ufficiale uomini

12:45 – COMBINATA NORDICA: Individuale uomini LH/10 km, fondo

13:15 – BIATHLON: Individuale 15 km donne

13:15 – SCI ACROBATICO: Gobbe donne, finali

15:40 – HOCKEY SU GHIACCIO: Uomini, turno preliminare – Gruppo B (Slovacchia vs Finlandia)

16:00 – SLITTINO: Doppio donne, manche 1

16:51 – SLITTINO: Doppio uomini, manche 1

17:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITÀ: 1000 m uomini

17:53 – SLITTINO: Doppio donne, manche 2

18:05 – CURLING: Girone uomini, sessione 1 – Campo A (Svezia vs Italia)

18:05 – CURLING: Girone uomini, sessione 1 – Campo B (Canada vs Germania)

Clicca qui per scoprire il medagliere delle Olimpiadi 2026

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Tanti gli atleti italiani che saranno in gara oggi con ambizioni di medaglie. Si parte subito dalla mattina con il Super G dove saranno impegnati Mattia Casse, Dominik Paris e Giovanni Franzoni: questi ultimi due si sono già assicurati una medaglia in queste Olimpiadi, rispettivamente bronzo e argento nella discesa libera. Franzoni è andato vicino al podio anche nella combinata a squadre maschile ma non ce l’ha fatta, e vorrà rifarsi nel Super G. Occhi puntati poi sul Biathlon con le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le due sono già state assolute protagoniste della staffetta mista con due frazioni decisive che hanno regalato l’argento agli azzurri. Ad Anterselva vogliono cercare il bis, motivazioni speciali per la Wierer alle sue ultime Olimpiadi invernali.

Potrebbero arrivare medaglie anche dal Cortina Sliding Centre con lo slittino. Dopo il bronzo di Fischnaller nell’individuale maschile, sperano in una medaglia anche le coppie azzurre. Ivan Nagler e Fabian Malleier, già a podio in questa stagione di Coppa del Mondo, gareggeranno nel maschile. Mentre Andrea Votter e Marion Oberhofer rappresenteranno l’Italia nel femminile. Infine, torna sul ghiaccio Amos Mosaner con l’inizio del girone uomini del curling. Dopo la sconfitta nella semifinale nel doppio misto, la stella del curling italiano vorrà rifarsi.

Clicca qui per leggere tutte le news sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 saranno disponibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre la copertura integrale sarà garantita da Eurosport per gli utenti abbonati. Le dirette streaming saranno accessibili gratuitamente su RaiPlay, mentre i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 saranno visibili in abbonamento sulle principali piattaforme: Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMvision e Prime Video Channels.