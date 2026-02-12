Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 12 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli

Super-G femminile a Cortina e short track: ancora possibilità per gli azzurri di migliorare il medagliere. Scopri tutto sulle gare di oggi

Continuano le gare dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con un’altra giornata ricca di appuntamenti per gli azzurri, protagonisti anche oggi (giovedì 12 febbraio) nella corsa al miglioramento del medagliere. Due finali dal grande fascino, freestyle gobbe maschile e snowboard halfpipe femminile, promettono spettacolo. Restando in chiave italiana, il programma è fitto. In mattinata a Cortina d’Ampezzo, le velociste dello sci alpino andranno a caccia di un risultato di prestigio al Tofane Alpine Skiing Centre, dove è in programma il Super-G. Di seguito il quadro completo delle competizioni odierne e gli azzurri impegnati nelle varie discipline.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (giovedì 12 febbraio)

Prosegue il cammino di Milano Cortina 2026. Giovedì 12 febbraio porta in pista, sul ghiaccio e sulle nevi italiane una lunga sequenza di appuntamenti che abbracciano tante discipline, con gli azzurri coinvolti in diversi appuntamenti. Il via è affidato al curling, con una raffica di incontri del round robin femminile, compreso il confronto tra l’Italia e la Svizzera. A seguire, lo spettacolo dello skeleton apre la mattinata con le prime due manche del singolo maschile, mentre lo sci freestyle e lo snowboard cross scaldano subito i motori con round di qualificazione.

I riflettori si sposteranno a Cortina d’Ampezzo, dove le azzurre proveranno a stupire nel Super-G. Il pomeriggio si accende con la finale maschile delle gobbe, la 10 km femminile di sci di fondo, la resa dei conti dello snowboard cross e nuovi turni di curling maschile. Spazio poi anche alla potenza del pattinaggio di velocità sui 5.000 metri femminili, prima che la serata apra il capitolo dedicato all’hockey su ghiaccio.

Il programma si chiude in grande stile grazie alla finale dell’halfpipe femminile di snowboard, seguita dal ritmo serratissimo dello short track, che tra quarti, semifinali e finali dei 500 metri femminili e dei 1.000 maschili promette un finale di giornata mozzafiato.

Di seguito, il programma completo:

09:05 – CURLING : Corea-Stati Uniti (Round robin torneo femminile)

: Corea-Stati Uniti (Round robin torneo femminile) 09:05 – CURLING : Giappone-Svezia (Round robin torneo femminile)

: Giappone-Svezia (Round robin torneo femminile) 09:05 – CURLING : Italia-Svizzera (Round robin torneo femminile)

: Italia-Svizzera (Round robin torneo femminile) 09:05 – CURLING : Canada-Danimarca (Round robin torneo femminile)

: Canada-Danimarca (Round robin torneo femminile) 09:30 – SKELETON : Singolo maschile (1ª manche)

: Singolo maschile (1ª manche) 10:00 – SCI FREESTYLE : 2° round qualificazioni moguls maschile

: 2° round qualificazioni moguls maschile 10:00 – SNOWBOARD : Qualificazioni SBX cross maschile

: Qualificazioni SBX cross maschile 11:08 – SKELETON : Singolo maschile (2ª manche)

: Singolo maschile (2ª manche) 11:30 – SCI ALPINO : Super G femminile

: Super G femminile 12:10 – HOCKEY SU GHIACCIO : Svizzera-Francia (Torneo maschile, gruppo A)

: Svizzera-Francia (Torneo maschile, gruppo A) 12:55 – SCI FREESTYLE : Finale moguls maschile

: Finale moguls maschile 13:00 – SCI DI FONDO : 10 km tecnica libera femminile

: 10 km tecnica libera femminile 13:45 – SNOWBOARD : Finale cross maschile

: Finale cross maschile 14:05 – CURLING : Norvegia-Germania (Round robin torneo maschile)

: Norvegia-Germania (Round robin torneo maschile) 14:05 – CURLING : Stati Uniti-Svizzera (Round robin torneo maschile)

: Stati Uniti-Svizzera (Round robin torneo maschile) 14:05 – CURLING : Gran Bretagna-Svezia (Round robin torneo maschile)

: Gran Bretagna-Svezia (Round robin torneo maschile) 14:56 – SNOWBOARD : SBX Cross maschile (Small Final)

: SBX Cross maschile (Small Final) 15:01 – SNOWBOARD : SBX Cross maschile (Big Final)

: SBX Cross maschile (Big Final) 16:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ : 5.000 m femminili

: 5.000 m femminili 16:40 – HOCKEY SU GHIACCIO : Cechia-Canada (Torneo maschile, gruppo A)

: Cechia-Canada (Torneo maschile, gruppo A) 18:30 – SLITTINO : Staffetta a squadre

: Staffetta a squadre 19:05 – CURLING : Cina-Gran Bretagna (Round robin torneo femminile)

: Cina-Gran Bretagna (Round robin torneo femminile) 19:05 – CURLING : Italia-Corea (Round robin torneo femminile)

: Italia-Corea (Round robin torneo femminile) 19:05 – CURLING : Danimarca-Giappone (Round robin torneo femminile)

: Danimarca-Giappone (Round robin torneo femminile) 19:05 – CURLING : Svezia-Stati Uniti (Round robin torneo femminile)

: Svezia-Stati Uniti (Round robin torneo femminile) 19:30 – SNOWBOARD : Finale halfpipe femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

: Finale halfpipe femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire) 20:15 – SHORT TRACK : 500 m femminili (Quarti e semifinali)

: 500 m femminili (Quarti e semifinali) 20:29 – SHORT TRACK : 1.000 m maschili (Quarti e semifinali)

: 1.000 m maschili (Quarti e semifinali) 21:10 – HOCKEY SU GHIACCIO : Lettonia-Stati Uniti (Torneo maschile, gruppo C)

: Lettonia-Stati Uniti (Torneo maschile, gruppo C) 21:10 – HOCKEY SU GHIACCIO : Germania-Danimarca (Torneo maschile, gruppo C)

: Germania-Danimarca (Torneo maschile, gruppo C) 21:26 – SHORT TRACK : 500 m femminili (Finale B)

: 500 m femminili (Finale B) 21:31 – SHORT TRACK : 500 m femminili (Finale A)

: 500 m femminili (Finale A) 21:37 – SHORT TRACK : 1.000 m maschili (Finale B)

: 1.000 m maschili (Finale B) 21:43 – SHORT TRACK: 1.000 m maschili (Finale A)

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Giornata fittissima di impegni per i colori azzurri a Milano Cortina 2026. Si parte con il curling femminile, dove la formazione composta da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani affronta la Svizzera. Subito dopo tocca allo skeleton maschile, con Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari impegnati nelle prime due batterie della giornata.

La mattinata porta in pista anche lo snowboard cross maschile: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin si giocano il seeding nelle due manche preliminari, decisive per ottenere una buona posizione negli scontri diretti del pomeriggio. A seguire, i riflettori si accendono sul Super-G femminile, la specialità in cui Federica Brignone lo scorso anno ha firmato il suo primo trionfo sulle Tofane, mentre Sofia Goggia guida attualmente la classifica di Coppa del Mondo.

Si prosegue con la 10 km a tecnica libera dello sci di fondo, con Martina Di Centa, Anna Comarella, Caterina Ganz e Maria Gismondi. Dal primo pomeriggio in poi, lo snowboard cross entra nel vivo: ottavi, quarti, semifinali e finali si susseguono in rapida sequenza, con i tre azzurri potenzialmente protagonisti fino all’ultimo run. Alle 16:30 l’attenzione torna sul ghiaccio per i 5.000 metri del pattinaggio di velocità, con Francesca Lollobrigida che va all’attacco di una delle distanze a lei più congeniali. In serata spazio alla staffetta mista dello slittino.

A chiudere la lunga giornata ci pensa lo short track. Chiara Betti e Arianna Fontana cercheranno l’accesso alla finale nei 500 metri femminili, mentre Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser inseguiranno lo stesso obiettivo nei 1.000 maschili. Tra quarti, semifinali e finali, le ultime medaglie della giornata verranno assegnate proprio qui, con l’Italia pronta a provarci fino all’ultimo centimetro di pista.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 saranno disponibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre la copertura integrale sarà garantita da Eurosport per gli utenti abbonati. Le dirette streaming saranno accessibili gratuitamente su RaiPlay, mentre i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 saranno visibili in abbonamento sulle principali piattaforme: Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMvision e Prime Video Channels.