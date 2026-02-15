Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 15 febbraio, gli azzurri in gara e dove vederli

Seconda domenica di gare. Ci sarà da divertirsi con gli italiani in gara impegnati tra sci alpino, biathlon, sci di fondo, snowboard cross, skeleton e pattinaggio di velocità.

Seconda domenica di competizioni ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il programma di oggi, domenica 15 febbraio, propone un calendario molto ricco, con particolare attenzione al biathlon, allo slalom gigante femminile di sci alpino e alla staffetta maschile di sci di fondo, discipline nelle quali l’Italia può ambire alla medaglia. Spazio, inoltre, alla finale di snowboard cross a squadre miste, ma anche allo skeleton. Una giornata che potrebbe riservare altre gioie agli atleti italiani.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (domenica 15 febbraio)

Si parte con la combinata nordica e il grande spettacolo del trampolino. In contemporanea il curling entra nel vivo della fase a gironi, con diverse sfide importanti sia nel torneo maschile sia in quello femminile. Grande attenzione anche per le discipline più veloci e adrenaliniche. Spazio al bob femminile e lo sci alpino. Si prosegue con lo sci freestyle con il dual moguls maschile che si sviluppa fino alle finali.

Riflettori puntati, poi, sul biathlon e sullo sci di fondo con la staffetta maschile. Non manca lo snowboard con lo snowboardcross a coppie miste. Sul ghiaccio, l’hockey maschile propone diverse sfide della fase a gironi. Nel pomeriggio e in serata si accende anche il pattinaggio di velocità con il team pursuit e i 500 metri femminili. Il salto con gli sci femminile accompagna il pubblico fino alla finale, mentre lo skeleton a squadre miste mette insieme coraggio e coordinazione millimetrica. A chiudere, ancora freestyle con il big air maschile e il pattinaggio di figura.

Di seguito, il programma completo:

09:00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 4-5-6

09:05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna

10:00 BOB – Monobob femminile, prima manche

10:00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche

10:30 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, sedicesimi di finale

11:00 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, ottavi di finale

11:15 BIATHLON – 12.5 km pursuit maschile

11:20 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, quarti di finale

11:35 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, semifinali

11:46 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, finale per il bronzo

11:48 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per l'oro

11:50 BOB – Monobob femminile, seconda manche

12:00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km maschile

12:10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia

13:30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche

13:45 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, quarti di finale

14:05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA

14:15 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, semifinali

14:35 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, small finale

14:40 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, big final

14:45 BIATHLON – 10 km pursuit femminile

16:00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale

16:40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia

17:03 SPEED SKATING – 500 metri femminili

17:35 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, trial round

18:00 SKELETON – Gara a squadre miste

18:45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno

19:05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA

19:10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia

19:30 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (prima manche)

19:45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d'artistico, short program

19:57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale

20:15 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (seconda manche)

21:00 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (terza manche)

21:10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Germania

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Tanti gli italiani in gara oggi. Nel curling maschile l’Italia si affida a Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini e Joel Retornaz, impegnati prima contro la Norvegia, poi con la Cechia. Nel torneo femminile spazio invece a Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani, chiamate al confronto con la Danimarca.

Nel monobob femminile riflettori su Giada Andreutti e Simona De Silvestro, mentre nel biathlon maschile, nella prova a inseguimento, saranno al via Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin. Nella pursuit femminile attese Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

Per lo sci di fondo, nella staffetta 4×7,5 km maschile, il quartetto azzurro sarà composto da Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino. In chiave sci alpino, nello slalom gigante femminile, l’Italia punta su Federica Brignone, campionessa del mondo e già oro olimpico in superG.

Nello snowboard cross a squadre miste l’Italia sarà regolarmente al via, mentre nel salto con gli sci femminile, individuale su trampolino grande, prenderanno parte Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff e Martina Zanitzer. Nel freestyle, specialità big air maschile, sarà in gara Miro Tabanelli. Nel pattinaggio di velocità sui 500 metri femminili attese Serena Pergher e Maybritt Vigl. Infine, nel pattinaggio di figura a coppie, l’Italia schiera Sara Conti e Niccolò Macii, oltre a Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 saranno disponibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre la copertura integrale sarà garantita da Eurosport per gli utenti abbonati. Le dirette streaming saranno accessibili gratuitamente su RaiPlay, mentre i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 saranno visibili in abbonamento sulle principali piattaforme: Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMvision e Prime Video Channels.