Olimpiadi Milano Cortina: il programma di oggi 16 febbraio, gli azzurri in gara e dove vederli

Una giornata chiave per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026: in pista Alex Vinatzer, Arianna Fontana e la coppia Sara Conti/Niccolò Macii.

Prosegue senza sosta il programma delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Quella di lunedì 16 febbraio è una giornata ricchissima di appuntamenti e potenziali occasioni da medaglia per l’Italia, dallo slalom speciale maschile fino alle finali serali del monobob femminile e del pattinaggio di figura a coppie. Attenzione anche allo short track con Arianna Fontana protagonista nei 1000 metri e al big air femminile nello sci acrobatico.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (lunedì 16 febbraio)

La giornata si apre alle 10:00 con la prima manche dello slalom speciale maschile di sci alpino allo Stelvio Ski Centre, in contemporanea con la prima manche del bob a due uomini. Sempre in mattinata spazio allo short track: dalle 11:00 iniziano i quarti di finale dei 1000 metri femminili, seguiti dalle batterie dei 500 metri maschili e dalle semifinali dei 1000 metri.

A metà giornata si completa il quadro dello slalom con la seconda manche alle 13:30, mentre alle 14:05 l’Italia maschile del curling affronta la Repubblica Popolare di Cina nel round robin.

In serata il programma entra nel vivo con le finali: dalle 19:30 il big air femminile assegna le medaglie, alle 20:00 il programma libero delle coppie nel pattinaggio di figura e, infine, alle 21:06 la quarta e decisiva manche del monobob femminile.

Di seguito il programma completo:

Lunedì 16 febbraio

9.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, salti di prova 7-8-9

9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizze ra , Cina-Can ad a, Danimarca- Gran Bretagna

10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche

10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche

11.00 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, quarti di finale

11.17 SHORT TRACK – 500 metri maschile, batterie

11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche

11.57 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, semifinali

12.06 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali

12.41 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale B

12.47 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale A

13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia – Cin a , Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale 1: Stati Uniti-Svezia

18.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, trial round

19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche

19.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, primo turno

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia – USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada- Giappone

19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (prima manche)

19.43 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, secondo turno

19.53 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (seconda manche)

20.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, free program

20.17 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (terza manche)

20.20 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, finale

21.06 BOB – Monobob femminile, quarta manche

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale 2: Canada-Svizzera

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Grande attesa per lo slalom speciale maschile con Alex Vinatzer tra i protagonisti più attesi.

Nello short track riflettori puntati su Arianna Fontana nei 1000 metri, affiancata da Chiara Betti ed Elisa Confortola, mentre la staffetta maschile dei 5000 metri vede in pista tra gli altri Pietro Sighel e Thomas Nadalini.

Nel pomeriggio spazio al curling con Joel Retornaz e compagni contro la Cina, mentre in serata uno degli appuntamenti più attesi è il programma libero delle coppie nel pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii, insieme a Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Occhi anche sul big air femminile con Flora Tabanelli e Maria Gasslitter e sul monobob femminile con Giada Andreutti e Simona De Silvestro.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, con ampie finestre dedicate agli eventi principali della giornata. La copertura integrale è garantita da Eurosport per gli abbonati.

Le gare sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, mentre Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono disponibili su Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels per gli utenti abbonati.

Un lunedì ricco di emozioni e possibili medaglie, con l’Italia pronta a vivere una delle giornate più intense della seconda settimana olimpica.