Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 17 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli

Il programma di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri si affidano alle punte di diamante Giacomel e Ghiotto

Prosegue il fitto programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si avviano verso la conclusione: la cerimonia di chiusura è in programma per domenica 22 febbraio. In un’edizione già storica con il sorpasso del record di medaglie totali di Lillehammer e il secondo posto assoluto nel medagliere, l’Italia ha ancora diverse possibilità per migliorare la propria posizione. Ben sette gli eventi che assegneranno le medaglie oggi: dal biathlon allo snowboard, ma sarà lo speed skating a farla da padrone.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (martedì 17 febbraio)

La giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si apre alle 9:05 con le prime partite del torneo maschile di curling. Si passa poi alle piste con la combinata nordica, lo sci freestyle e lo snowboard. Protagonista anche l’hockey su ghiaccio con le prime partite dei playoff del torneo maschile, con l’Italia impegnata nella sfida contro la Svizzera.

Nel primo pomeriggio si passa al bob e al curling, dove anche qui ci sarà la squadra maschile italiana protagonista della sfida contro il Giappone. Alle 14:30 partirà la staffetta 4×7.5 km maschile del biathlon, mentre nel pomeriggio gli occhi saranno puntati sul Milano Speed Skating Stadium per le gare di speed skating: si decideranno le medaglie per il team pursuit, sia maschile che femminile. In serata torna a giocare la squadra maschile italiana di curling per la partita contro gli Stati Uniti. Il programma sarà chiuso dalla quarta e decisiva manche del bob a 2 maschile

Di seguito il programma completo:

Martedì 17 febbraio

9.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina

9.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 1

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 2

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 1: Germania-Francia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 2: Svizzera- Italia

13.00 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (prima manche)

13.27 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)

13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 1

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km

13.54 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (terza manche)

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1-2

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia –Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA, Corea del Sud-Svizzera

14.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 2

14.30 BIATHLON – Staffetta 4×7.5 km maschile

14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali

14.52 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, semifinali

15.24 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il 7° posto

15.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il 5° posto

15.43 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il 7° posto

15.49 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il 5° posto

16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo

16.28 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per l’oro

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 3: Cechia-Danimarca

16.41 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il bronzo

16.47 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per l’oro

18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile

19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche (Italia)

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia –USA, Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia

19.30 SCI FREESTYLE – Big air maschile, finale (prima manche)

19.53 SCI FREESTYLE – Big air maschile, finale (seconda manche)

20.17 SCI FREESTYLE – Big air maschile, terza (prima manche)

21.05 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 4: Svezia-Lettonia

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Gli occhi degli italiani oggi saranno puntati su due fenomeni degli azzurri, Tommaso Giacomel e Davide Ghiotto, entrambi impegnati in sfide a squadre. Giacomel gareggerà nella staffetta 4×7.5 km maschile: Norvegia e Francia date per favorite per questo evento, ma la squadra azzurra capitanata proprio da Giacomel può prendersi delle belle soddisfazioni. Situazione, sulla carta, più favorevole per il team pursuit dello speed skating con Ghiotto come punta di diamante: a gennaio hanno dominato la categoria, per il palcoscenico olimpico ci sono grandi aspettative.

Altri italiani in gara: Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin saranno protagonisti dell’inseguimento individuale maschile nella combinata nordica. Italia protagonista anche nella sfida per la medaglia nel bob a due maschile, con Patrick Baumgartner e Robert Mircea. In serata occhi puntati sullo sci freestyle perché al Livigno Snow Park ci sarà la finale del big air maschile dove sarà impegnato Miro Tabanelli, già vincitore della specialità in Coppa del mondo.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, con ampie finestre dedicate agli eventi principali della giornata. La copertura integrale è garantita da Eurosport per gli abbonati.

Le gare sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, mentre Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono disponibili su Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels per gli utenti abbonati.

Un lunedì ricco di emozioni e possibili medaglie, con l’Italia pronta a vivere una delle giornate più intense della seconda settimana olimpica.