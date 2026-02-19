Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 19 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli

Debutto per lo sci alpinismo, con la finale della sprint femminile, ma riflettori puntati anche sul curling maschile e sul programma libero di Lara Naki Gutmann.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Si avvicina il traguardo di questi Giochi Olimpici invernali, ma non è ancora tempo di chiudere i battenti per tanti sport coinvolti nell’edizione di Milano Cortina 2026. Entriamo nel dettaglio del programma completo di oggi, giovedì 19 febbraio, tra gare da non perdere ed eventi che vedranno protagonisti gli atleti italiani.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma completo del 19 febbraio

Dalla finale della gara sprint di sci alpinismo femminile, con la sfida tra la valtellinese Giulia Murada e la francese Emily Harrop, per molti la grande favorita di giornata. Poco dopo la finale femminile, sarà il turno degli uomini. A rappresentare l’Italia ci sarà Michele Boscacci. Nella combinata nordica, inoltre, gli azzurri proveranno a fare bene anche grazie alla presenza e alla partecipazione di Alessandro Pittin, alla sesta Olimpiade in carriera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pattinaggio di velocità e sci acrobatico completano il programma del primo pomeriggio. Più avanti, invece, i riflettori italiani sono destinati al programma libero del pattinaggio di figura femminile, previsto per le ore 19. Lara Naki Gutmann torna sul ghiaccio per stupire, dopo il programma corto di martedì 17 febbraio.

Occhi sul curling azzurro, con due gare importantissime: Joel Retornaz, Amos Mosaner e la squadra maschile affrontano la loro ultima partita del girone in mattinata, mentre le semifinali sono in calendario nel tardo pomeriggio. Sul ghiaccio, spazio anche alla squadra femminile con Stefania Constantini protagonista alle 14:05.

Italiani in gara oggi: tutti gli orari e gli eventi da non perdere

Il team dell’Italia va ancora a caccia di medaglie importanti, a pochi giorni dalla cerimonia di chiusura di queste Olimpiadi. Dallo sci alpinismo al curling maschile, fino ad arrivare al pattinaggio di velocità. Si parte poco dopo le 9 del mattino e si chiude proprio con il curling intorno alle ore 19.

Queste le gare da non perdere secondo il portale ufficiale di Milano Cortina 2026:

Lo sci alpinismo fa il suo debutto Olimpico a Milano Cortina 2026. Il primo evento da medaglia è proprio la finale della sprint femminile: Giulia Murada , classe 1998 di Albosaggia, in provincia di Sondrio, la stessa dov’è situato lo Stelvio Ski Centre di Bormio, è una delle contendenti al podio. “Voglio sognare in grande e puntare all’oro” aveva detto qualche settimana fa Murada a Olympics.com.

fa il suo debutto Olimpico a Milano Cortina 2026. Il primo evento da medaglia è proprio la finale della sprint femminile: , classe 1998 di Albosaggia, in provincia di Sondrio, la stessa dov’è situato lo Stelvio Ski Centre di Bormio, è una delle contendenti al podio. “Voglio sognare in grande e puntare all’oro” aveva detto qualche settimana fa Murada a Olympics.com. Giornata di importanza capitale per il curling maschile . Le ultime partite del girone al mattino saranno seguite dalle semifinali: l’Italia maschile del curling non ha mai raggiunto una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, e sarebbe una prima volta storica per una disciplina che – grazie al doppio misto Mosaner-Constantini – ha raccolto la prima medaglia in assoluto a Beijing 2022.

. Le ultime partite del girone al mattino saranno seguite dalle semifinali: l’Italia maschile del curling non ha mai raggiunto una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, e sarebbe una prima volta storica per una disciplina che – grazie al doppio misto – ha raccolto la prima medaglia in assoluto a Beijing 2022. Nonostante abbia sbagliato su un salto nel programma corto, veder pattinare Lara Naki Gutmann è sempre uno spettacolo. Non è facile, ma la 23enne trentina potrebbe ancora diventare la seconda donna ad andare a medaglia nella gara individuale femminile dopo Carolina Kostner a Sochi 2014. Per farlo, dovrà pattinare un programma libero perfetto: proverà a farlo sulle note di grandi compositori.

Qui di seguito tutti gli orari delle gare che vedranno protagonisti gli atleti italiani:

09:05 Curling : Round robin uomini, Italia – Svizzera (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz, Alberto Pimpini)

: Round robin uomini, Italia – Svizzera (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz, Alberto Pimpini) 09:50 Sci alpinismo : Sprint donne, batterie (Giulia Murada)

: Sprint donne, batterie (Giulia Murada) 10:00 Combinata nordica : Team sprint, salto (da definire)

: Team sprint, salto (da definire) 10:30 Sci alpinismo : Sprint uomini, batterie (Michele Boscacci)

: Sprint uomini, batterie (Michele Boscacci) 12:55 Sci alpinismo : Sprint donne, semifinali (ev. Giulia Murada)

: Sprint donne, semifinali (ev. Giulia Murada) 13:25 Sci alpinismo : Sprint uomini, semifinali (ev. Michele Boscacci)

: Sprint uomini, semifinali (ev. Michele Boscacci) 13:55 Sci alpinismo : Sprint donne, finale (ev. Giulia Murada)

: Sprint donne, finale (ev. Giulia Murada) 14:00 Combinata nordica : Team sprint, sci di fondo (da definire)

: Team sprint, sci di fondo (da definire) 14:05 Curling : Round robin donne, Italia – Gran Bretagna (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)

: Round robin donne, Italia – Gran Bretagna (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani) 14:15 Sci alpinismo : Sprint uomini, finale (ev. Michele Boscacci)

: Sprint uomini, finale (ev. Michele Boscacci) 16:30 Pattinaggio di velocità : 1500m uomini (Francesco Betti, Daniele di Stefano)

: 1500m uomini (Francesco Betti, Daniele di Stefano) 19:00 Pattinaggio di figura : Singolo donne, programma libero (Lara Naki Gutmann)

: Singolo donne, programma libero (Lara Naki Gutmann) 19:05 Curling: Semifinale uomini (ev. Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz, Alberto Pimpini)

Dove vedere tutti gli eventi di oggi

I diritti televisivi dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono stati acquistati da Warner Bros Discovery e RAI. Anche per gli eventi in programma oggi, giovedì 18 febbraio, è prevista la diretta tv in chiaro sui canali RAI, con streaming gratuito attivo su Rai Play.

Necessario abbonarsi per assistere alle gare su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Una volta effettuato il login, basterà selezionare la finestra di riferimento e godersi lo spettacolo delle Olimpiadi invernali, senza dimenticare i canali social ufficiali dei broadcaster e dei singoli team.