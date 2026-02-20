Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 20 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.
Prosegue il fitto programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La manifestazione va verso la fine e la cerimonia di chiusura, in programma per domenica 22 febbraio alle 20 all’Arena di Verona. La delegazione azzurra nell’ultima uscita ufficiale della manifestazione sarà rappresentata dai due portabandiera Lisa Vittozzi, biatleta oro nell’inseguimento femminile e argento nella staffetta mista, e Davide Ghiotto, pattinatore oro nell’inseguimento a squadre maschile.
Ma per gli azzurri ci sono possibilità di migliorare un medagliere già stupendo anche in questi ultimi giorni di gare. Infatti scenderà in pista la leggenda Arianna Fontana, che è diventata l’atleta italiana con più medaglie alle Olimpiadi, sia estive sia invernali: la pattinatrice sarà impegnata nella finale dei 1500 metri dello short track. Occhi anche sul biathlon e sul pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida, reduce da due ori.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (venerdì 20 febbraio)
La giornata delle Olimpiadi Invernali si apre alle 10 con le ultime due prove cronometrate del bob a 4 maschile: Italia prima nelle precedenti. Il programma poi sarà dedicato esclusivamente allo sci freestyle: dallo skicross all’aerials passando per l’halfpipe. Nel primo pomeriggio le semifinali del curling femminile e la partenza del mass start 15 chilometri maschile del biathlon.
Il programma prosegue con le semifinali dell’hockey su ghiaccio maschile: il Canada sfida la Finlandia mentre gli Stati Uniti si giocheranno un posto in finale contro la Slovacchia. Nel pomeriggio ci saranno le finali dello sci freestyle e le manche del bob a due femminile. Occhi puntati anche sullo speed skating con i 1500 metri femminili. Protagoniste della stessa distanza anche le pattinatrici dello short track. Nel programma dello short track ci saranno anche la finale A e B della staffetta 5000 metri maschile.
Di seguito il programma completo di mercoledì 18 febbraio:
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 5-6
Tante possibilità di medaglia per gli atleti e le atlete italiane in questa giornata di Olimpiadi Invernali, con tante stelle a battagliare. Andando in ordine cronologico, c’è Tommaso Giacomel in prima fila nella mass start 15 chilometri maschile.
Alle 16:30 tornerà in pista Francesca Lollobrigida. Assoluta protagonista con due ore nel pattinaggio di velocità in questa edizione, va alla ricerca della terza medaglia per consolidare un’Olimpiade già leggendaria. L’atleta italiana sarà impegnata nella finale dei 1500 metri femminile. In serata occhi puntati sullo short track, sia maschile che femminile. Alle 20:15 inizierà il programma dei 1500 metri femminili, con Arianna Fontana su tutte a caccia dell’ennesima medaglia: arrivo seconda a Beijing in questa categoria. Insieme a lei gareggeranno anche Elisa Confortola e Arianna Sighel. Finale in programma poco dopo le 22.
Prima però, ci sarà la finale della staffetta maschile sui 5000 metri dove gli italiani hanno già mostrato di poter ambire a piazzamenti importanti. La squadra sarà formata da Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli, Lorenzo Previtali e Pietro Sighel. Torna in pista la punta di diamante italiana dopo aver saltato la finalina dello short track nella serata di mercoledì in segno di protesta dopo la decisione degli arbitri di non avanzarlo nell’ambito del contatto scorretto da parte di Maxime Laoun nella semifinale dei 500 metri. In gara anche le ragazze dello ski cross Andrea Chesi e Jole Galli, nativa di Livigno dove gareggerà.
Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?
I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, con ampie finestre dedicate agli eventi principali della giornata. La copertura integrale è garantita da Eurosport per gli abbonati.
Le gare sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, mentre Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono disponibili su Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels per gli utenti abbonati.
Un mercoledì ricco di finali e sfide decisive, con l’Italia pronta a vivere un’altra giornata da protagonista nella corsa alle medaglie olimpiche.