Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 20 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli

Prosegue il programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tornano in pista Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida, tante ambizioni di medaglia per l'Italia

Prosegue il fitto programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La manifestazione va verso la fine e la cerimonia di chiusura, in programma per domenica 22 febbraio alle 20 all’Arena di Verona. La delegazione azzurra nell’ultima uscita ufficiale della manifestazione sarà rappresentata dai due portabandiera Lisa Vittozzi, biatleta oro nell’inseguimento femminile e argento nella staffetta mista, e Davide Ghiotto, pattinatore oro nell’inseguimento a squadre maschile.

Ma per gli azzurri ci sono possibilità di migliorare un medagliere già stupendo anche in questi ultimi giorni di gare. Infatti scenderà in pista la leggenda Arianna Fontana, che è diventata l’atleta italiana con più medaglie alle Olimpiadi, sia estive sia invernali: la pattinatrice sarà impegnata nella finale dei 1500 metri dello short track. Occhi anche sul biathlon e sul pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida, reduce da due ori.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (venerdì 20 febbraio)

La giornata delle Olimpiadi Invernali si apre alle 10 con le ultime due prove cronometrate del bob a 4 maschile: Italia prima nelle precedenti. Il programma poi sarà dedicato esclusivamente allo sci freestyle: dallo skicross all’aerials passando per l’halfpipe. Nel primo pomeriggio le semifinali del curling femminile e la partenza del mass start 15 chilometri maschile del biathlon.

Il programma prosegue con le semifinali dell’hockey su ghiaccio maschile: il Canada sfida la Finlandia mentre gli Stati Uniti si giocheranno un posto in finale contro la Slovacchia. Nel pomeriggio ci saranno le finali dello sci freestyle e le manche del bob a due femminile. Occhi puntati anche sullo speed skating con i 1500 metri femminili. Protagoniste della stessa distanza anche le pattinatrici dello short track. Nel programma dello short track ci saranno anche la finale A e B della staffetta 5000 metri maschile.