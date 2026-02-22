Olimpiadi Milano Cortina: il programma di oggi 22 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli

Ultimo giorno di gare a Milano Cortina 2026 con quattro medaglie da assegnare. L’Italia punta sul bob a quattro prima della grande Cerimonia di Chiusura all’Arena di Verona.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Si chiude oggi l’avventura dei Giochi Olimpici Invernali di Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Domenica 22 febbraio rappresenta l’ultimo giorno di gare e assegna le ultime medaglie prima della Cerimonia di Chiusura in programma questa sera all’Arena di Verona. Pochi titoli in palio, ma tutti di grande prestigio, con l’Italia che punta a chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. L’attenzione è concentrata soprattutto sul bob a quattro e sulla 50 km femminile di sci di fondo. Ecco il programma completo della giornata.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (domenica 22 febbraio)

Sono quattro gli eventi che assegneranno le ultime medaglie d’oro di Milano Cortina 2026. Si parte alle 10.00 con la terza manche del bob a quattro maschile, seguita alle 12.15 dalla quarta e decisiva discesa. Alle 10.00 scatta anche la 50 km tecnica classica femminile nello sci di fondo, una delle gare simbolo della rassegna. Alle 11.05 spazio alla finale per l’oro del torneo femminile di curling. Chiude il programma sportivo la finalissima dell’hockey su ghiaccio maschile (13.40), uno degli eventi più attesi di tutti i Giochi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bob: 10:00 – 13:20: Terza e quarta manche bob a 4 uomini

Sci di fondo: 10:00 – 13:35: Mass start 50km tecnica classica donne

Curling: 11:05 – 14:25: Finale per l’oro donne

Hockey su ghiaccio: 13:40 – 16:40: Finale per l’oro uomini

Cerimonia di chiusura

Clicca qui per scoprire il medagliere delle Olimpiadi 2026

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Le speranze azzurre sono concentrate nel bob a quattro guidato da Patrick Baumgartner insieme a Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Gino Mircea. L’equipaggio italiano ha dimostrato negli ultimi mesi di poter competere con le grandi potenze, come confermato anche dal podio in Coppa del Mondo a Innsbruck. Nella 50 km femminile di sci di fondo sarà al via Anna Comarella, chiamata a una prova di resistenza e orgoglio nell’ultima gara individuale del programma. L’obiettivo è chiudere con una prestazione all’altezza davanti al pubblico di casa. L’ultima immagine dei Giochi sarà poi la Cerimonia di Chiusura, momento simbolico per celebrare gli azzurri protagonisti.

La Cerimonia di Chiusura all’Arena di Verona

Gran finale questa sera con la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in programma alle 20.30 all’Arena di Verona. L’evento celebrerà i protagonisti di questi Giochi con la tradizionale sfilata degli atleti, il passaggio della bandiera olimpica e lo spegnimento del braciere, momento simbolico che chiude ufficialmente la rassegna. Attesa anche per le esibizioni di ospiti nazionali e internazionali, tra cui Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte, oltre alla presenza dell’attrice Benedetta Porcaroli. Uno spettacolo pensato per celebrare lo sport, la cultura italiana e l’eredità lasciata da Milano Cortina 2026.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming

Le ultime gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD e Rai Sport HD, con ampie finestre dedicate fin dalla mattina. La copertura integrale sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che sulle piattaforme DAZN e HBO Max. La Cerimonia di Chiusura, in programma alle 20.30 all’Arena di Verona, sarà trasmessa in diretta in chiaro e in streaming. Un appuntamento conclusivo che saluterà ufficialmente Milano Cortina 2026 dopo sedici giorni di spettacolo e medaglie.