Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 6 febbraio, gli italiani in gara e dove vederle in tv

Ecco cosa prevede il calendario dei Giochi Olimpici invernali in questo "giorno zero", che si chiuderà con l'attesissima cerimonia d'apertura al San Siro Olympic Stadium

Nel giorno dell’attesissima cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, entra nel vivo anche il programma della kermesse che vedrà protagonisti tantissimi italiani in gara. Un 6 febbraio destinato a rimanere nella storia per quanto succederà nella serata odierna al San Siro Olympic Stadium, mentre gli atleti saranno impegnati fino al primo pomeriggio di oggi. Qui di seguito tutte le info utili per vedere in diretta tv e streaming gli eventi del venerdì.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (venerdì 6 febbraio)

Il grande giorno è arrivato. Sarà la cerimonia d’apertura del San Siro Olympic Stadium a dare ufficialmente il via a Milano Cortina 2026. In attesa dell’evento più atteso in questa fase, le competizioni sono già iniziate come da protocollo.

A prendersi la scena, finora, è stato soprattutto il curling con il doppio misto: sul ghiaccio, i campioni Olimpici in carica Stefania Constantini e Amos Mosaner, che si preparano ad affrontare il secondo confronto con la Svizzera e il terzo match con l’Estonia. Mosaner, peraltro, è uno dei quattro portabandiera designati dall’Italia, mentre toccherà al compagno di squadra Constantini leggere il Giuramento Olimpico.

A Milano, poi, si proseguirà col turno preliminare di hockey su ghiaccio femminile, per poi lasciare spazio alle gare di pattinaggio di figura, in scena sulla pista della Milano Ice Skating Arena. Primi tre eventi della gara a squadre, con danza sul ghiaccio, coppie e singolo donne.

Italiani in gara venerdì 6 febbraio: orari e dove vedere le gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

L’Italia sarà protagonista oggi, venerdì 6 febbraio, nel doppio misto di curling e nel pattinaggio artistico, senza dimenticare gli allenamenti di salto con gli sci e nelle prove cronometrate di sci alpino e slittino. Grande pressione soprattutto su Constantini e Mosaner, ma occhio anche a Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza sul ghiaccio, fino ad arrivare a Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie: l’Italia cala subito gli assi per il team event di pattinaggio di figura.

Dalle ore 10.00, riflettori puntati sullo slittino, con due prove cronometrate del singolo maschile. Tre azzurri impegnati: Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller. A partire dalle ore 11:30, la terza prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, in programma sulla Pista Stelvio di Bormio: al via cinque italiani, tra cui Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming? In Italia, i diritti appartengono a Warner Bros Discovery e Rai. I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming gratuito su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

Diretta televisiva fruibile dalle 10.05 su Rai 2 HD (passaggio su Rai Sport HD dalle 13.00 alle 14.00), e dalle 20.00 su Rai 1 (per la Cerimonia d’apertura). Servizio streaming disponibile su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (pattinaggio artistico, alla fine di Cechia-Svizzera di hockey, poi la Cerimonia d’apertura), Eurosport2 (il curling con Svezia-Gran Bretagna), DAZN, e dalle 10.05 su Rai Play.

Qui di seguito tutti gli orari delle gare che vedranno protagonisti italiani oggi, venerdì 6 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: