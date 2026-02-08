Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 8 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli in tv

Occhi puntati su Sofia Goggia, ma non mancheranno le ambizioni degli azzurri impegnati nelle altre discipline: scopri chi sarà in gara per l'Italia e tutti gli orari.

Proseguono le emozioni delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con otto medaglie in palio in sette discipline nella seconda giornata di finali. Domenica 8 febbraio riflettori puntati sullo sci alpino: da Bormio a Cortina l’attesa è tutta per la prima finale sull’Olympia delle Tofane, con lo sguardo rivolto a Sofia Goggia. Debutto olimpico anche per il recordman del pattinaggio di velocità Davide Ghiotto, mentre la squadra italiana di snowboard, sia maschile sia femminile, punta a rilanciare lo show sulle piste olimpiche. In calendario anche lo skiathlon maschile dello sci di fondo e le prime medaglie del pattinaggio di figura, per un’altra giornata a ritmo serrato di emozioni tricolori.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (domenica 8 febbraio)

La giornata olimpica si apre con le qualificazioni di snowboard, sia femminile sia maschile. Si prosegue con il doppio appuntamento del curling, doppio misto, mentre alle 11:30 entra nel vivo lo sci alpino con la discesa libera femminile. A seguire, spazio allo skiathlon maschile di sci di fondo e, nel primo pomeriggio, riflettori puntati sulla staffetta mista del biathlon.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dal primo pomeriggio tornano protagonisti lo snowboard con le finali, il curling con una nuova serie di sfide e il pattinaggio di velocità con i 5.000 metri maschili. La seconda parte della giornata propone anche l’hockey femminile, lo slittino individuale maschile e il pattinaggio di figura. Chiusura in serata con le qualificazioni dello snowboard femminile e gli ultimi due appuntamenti del curling e dell’hockey su ghiaccio.

Di seguito, il programma completo:

09:00 – SNOWBOARD: Qualificazioni PGS (slalom gigante parallelo) femminile e maschile

Qualificazioni PGS (slalom gigante parallelo) femminile e maschile 10:05 – CURLING: Norvegia-Cechia (Round robin doppio misto)

Norvegia-Cechia (Round robin doppio misto) 10:05 – CURLING: Corea-Estonia (Round robin doppio misto)

Corea-Estonia (Round robin doppio misto) 11:30 – SCI ALPINO: Discesa libera femminile

Discesa libera femminile 12:30 – SCI DI FONDO: Skiathlon 10 km+10 km maschile

Skiathlon 10 km+10 km maschile 14:05 – BIATHLON: Staffetta mista 4×6 km

Staffetta mista 4×6 km 14:26 – SNOWBOARD: Small final PGS (slalom gigante parallelo) femminile

Small final PGS (slalom gigante parallelo) femminile 14:29 – SNOWBOARD: Big final PGS (slalom gigante parallelo) femminile

Big final PGS (slalom gigante parallelo) femminile 14:35 – CURLING: Canada-Svezia (Round robin doppio misto)

Canada-Svezia (Round robin doppio misto) 14:35 – CURLING: Gran Bretagna-Svizzera (Round robin doppio misto)

Gran Bretagna-Svizzera (Round robin doppio misto) 14:35 – CURLING: Stati Uniti-Estonia (Round robin doppio misto)

Stati Uniti-Estonia (Round robin doppio misto) 14:35 – CURLING: Italia-Cechia (Round robin doppio misto)

Italia-Cechia (Round robin doppio misto) 14:36 – SNOWBOARD: Small final PGS (slalom gigante parallelo) maschile

Small final PGS (slalom gigante parallelo) maschile 14:39 – SNOWBOARD: Big final PGS (slalom gigante parallelo) maschile

Big final PGS (slalom gigante parallelo) maschile 16:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’: 5.000 m maschili

5.000 m maschili 16:40 – HOCKEY SU GHIACCIO: Francia-Svezia (Torneo femminile, gruppo B)

Francia-Svezia (Torneo femminile, gruppo B) 17:00 – SLITTINO: Individuale maschile (3a run)

Individuale maschile (3a run) 18:34 – SLITTINO: Individuale maschile (4a run)

Individuale maschile (4a run) 19:05 – CURLING: Italia-Gran Bretagna (Round robin doppio misto)

Italia-Gran Bretagna (Round robin doppio misto) 19:05 – CURLING: Stati Uniti-Svezia (Round robin doppio misto)

Stati Uniti-Svezia (Round robin doppio misto) 19:05 – CURLING: Svizzera-Norvegia (Round robin doppio misto)

Svizzera-Norvegia (Round robin doppio misto) 19:05 – CURLING: Canada-Corea (Round robin doppio misto)

Canada-Corea (Round robin doppio misto) 19:30 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event (coppie artistico, programma libero)

Team event (coppie artistico, programma libero) 19:30 – SNOWBOARD: Qualificazioni big air femminile (1a, 2a e 3a manche a seguire)

Qualificazioni big air femminile (1a, 2a e 3a manche a seguire) 20:45 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event (singolo femminile, programma libero)

Team event (singolo femminile, programma libero) 21:10 – HOCKEY SU GHIACCIO: Cechia-Finlandia (Torneo femminile, gruppo A)

Cechia-Finlandia (Torneo femminile, gruppo A) 21:55 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event (singolo maschile, programma libero)

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Indubbiamente i riflettori della giornata sono puntati sullo sci alpino e su Sofia Goggia, già oro a PyeongChang 2018 e argento a Pechino 2022. A Cortina d’Ampezzo l’azzurra va a caccia della sua terza medaglia olimpica, guidando un gruppo che comprende Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago e Laura Pirovano.

Attesa altissima anche per i 5.000 metri del pattinaggio di velocità, dove farà il suo esordio olimpico Davide Ghiotto. A Livigno, invece, è tempo di finali nello snowboard parallelo: al maschile scendono Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Aaron March e Mirko Felicetti; al femminile spazio a Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sofia Valle e Lucia Dalmasso.

Giornata intensa anche per lo sci di fondo, con lo skiathlon 10+10 km che vede al via Elia Barp, Martino Carollo, Davide Garz e Federico Pellegrino. Nel biathlon, la staffetta mista 4×6 km affida le ambizioni azzurre a Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dorothea Wierer.

Nel curling doppio misto, la coppia Stefania Constantini-Amos Mosaner affronta prima la Cechia e poi la Gran Bretagna. Per lo slittino singolo uomini scenderà in pista Dominik Fischnaller. Nel pattinaggio di figura sono attesi Sara Conti e Niccolò Macii nel programma libero delle coppie, mentre nelle prove individuali vedremo Lara Naki Gutmann e Daniel Grassl. Nel big air femminile, tra le qualificazioni, spazio anche a Marilù Poluzzi.

Clicca qui per leggere tutte le news sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 saranno disponibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre la copertura integrale sarà garantita da Eurosport per gli utenti abbonati. Le dirette streaming saranno accessibili gratuitamente su RaiPlay, mentre i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 saranno visibili in abbonamento sulle principali piattaforme: Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMvision e Prime Video Channels.