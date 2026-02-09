Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 9 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli in tv

Tutte le gare in programma oggi ai Giochi Invernali con gli azzurri protagonisti nelle discipline chiave. Scopri orari, eventi e come vedere le competizioni in diretta su Rai ed emittenti internazionali.

Prosegue oggi lunedì 9 febbraio l’appuntamento con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con cinque titoli olimpici in palio tra mattina e sera. Riflettori puntati fin dal mattino sulla combinata a squadre maschile di sci alpino, una delle gare tradizionalmente più spettacolari delle Alpi italiane. Nel pomeriggio e in serata spazio a slittino, hockey su ghiaccio, salto con gli sci, snowboard e pattinaggio di figura con la danza ritmica. Nella giornata non mancano gli appuntamenti con competizioni ad alta tensione per gli azzurri. Ecco il programma completo con gli orari ufficiali delle gare e dove seguirle in diretta.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (lunedì 9 febbraio)

La giornata olimpica si apre in mattinata con il curling doppio misto, che entra nella fase cruciale del round robin. Spazio poi allo sci alpino, con la combinata a squadre maschile che unisce velocità e tecnica tra discesa e slalom. A metà giornata riflettori puntati sullo slopestyle femminile di sci freestyle, mentre nel pomeriggio tornano protagonisti lo slittino e il pattinaggio di velocità. In serata, grande attesa per la finale dello snowboard big air femminile, il salto con gli sci dal trampolino normale e le prove di pattinaggio di figura, prima della chiusura con l’hockey su ghiaccio.

Il programma completo

10:05 – Curling : Svizzera-Canada (Round robin doppio misto)

: Svizzera-Canada (Round robin doppio misto) 10:05 – Curling : Italia-Stati Uniti (Round robin doppio misto)

: Italia-Stati Uniti (Round robin doppio misto) 10:05 – Curling : Norvegia-Corea (Round robin doppio misto)

: Norvegia-Corea (Round robin doppio misto) 10:05 – Curling : Cechia-Estonia (Round robin doppio misto)

: Cechia-Estonia (Round robin doppio misto) 10:30 – Sci alpino : Combinata a squadre maschile (discesa libera)

: Combinata a squadre maschile (discesa libera) 12:10 – Hockey su ghiaccio : Giappone-Italia (Torneo femminile, gruppo B)

: Giappone-Italia (Torneo femminile, gruppo B) 12:30 – Sci freestyle : Finale freeski slopestyle femminile (1 ª , 2 ª e 3 ª manche a seguire)

ª ª ª 14:00 – Sci alpino : Combinata a squadre maschile (slalom speciale)

16:40 – Hockey su ghiaccio : Germania-Francia (Torneo femminile, gruppo B)

: Germania-Francia (Torneo femminile, gruppo B) 17:00 – Slittino : Individuale femminile (1ª run)

: Individuale femminile (1ª run) 17:30 – Pattinaggio di velocità : 1.000 m femminili

18:05 – Curling : Semifinali doppio misto

: Semifinali doppio misto 18:35 – Slittino : Individuale femminile (2ª run)

: Individuale femminile (2ª run) 19:00 – Salto con gli sci : Trampolino normale individuale maschile (1° turno)

: Trampolino normale individuale maschile (1° turno) 19:20 – Pattinaggio di figura : Danza sul ghiaccio (Danza ritmica)

: Danza sul ghiaccio (Danza ritmica) 19:30 – Snowboard : Finale big air femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

20:12 – Salto con gli sci : Trampolino normale individuale maschile (turno finale)

20:40 – Hockey su ghiaccio : Svizzera-Stati Uniti (Torneo femminile, gruppo A)

: Svizzera-Stati Uniti (Torneo femminile, gruppo A) 21:10 – Hockey su ghiaccio : Canada-Cechia (Torneo femminile, gruppo A)

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Grande attenzione rivolta allo sci alpino, dove l’Italia è impegnata nella combinata a squadre maschile, una prova che richiede equilibrio perfetto tra potenza in discesa e precisione nello slalom. Gli azzurri puntano su solidità e affiatamento per inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice con Paris e Franzoni che saranno ancora osservati speciali.

Nel curling doppio misto continua il cammino della coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, chiamata a una giornata intensa tra round robin e possibili sfide decisive per l’accesso alle fasi finali.

Attesa anche per lo snowboard big air femminile, con le azzurre pronte a giocarsi le proprie chance nella finale serale, una delle discipline più spettacolari del programma olimpico. Nello slittino singolo femminile, l’Italia sarà rappresentata nelle prime due manche di una gara che si deciderà sul filo dei centesimi.

Nel pattinaggio di figura, occhi puntati sulla danza su ghiaccio, con Charlène Guignard e Marco Fabbri impegnati nella danza ritmica, mentre nel salto con gli sci gli specialisti azzurri affrontano la prova individuale dal trampolino normale. Completano il quadro le presenze italiane nel pattinaggio di velocità e nelle gare di contorno dell’hockey su ghiaccio.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 saranno disponibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre la copertura integrale sarà garantita da Eurosport per gli utenti abbonati. Le dirette streaming saranno accessibili gratuitamente su RaiPlay, mentre i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 saranno visibili in abbonamento sulle principali piattaforme: Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMvision e Prime Video Channels.