Olimpiadi Milano Cortina, il programma di oggi 13 febbraio: gli italiani in gara e dove vederli

Tutto ciò che c'è da sapere sulla giornata che attende gli atleti azzurri, tra i tanti sport e le varie specialità: in palio sette prestigiose medaglie

Ad una settimana dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, entra nel vivo la kermesse che vede protagonisti atleti di tutto il mondo. Oggi, venerdì 13 febbraio, in palio sette prestigiose medaglie, tra sci di fondo, snowboard, pattinaggio di figura e skeleton, senza dimenticare biathlon e pattinaggio di velocità. Qui di seguito il programma completo e tutte le info utili per seguire tutte le gare in diretta tv e live in streaming.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi: si parte con il curling

La giornata di oggi si apre sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium, con la squadra maschile di curling capitanata dallo skip Joel Retornaz, che affronta il team britannico nella fase preliminare al mattino e, nel pomeriggio, sfiderà la Germania.

A Livigno, invece, spazio allo snowboard: si inizia al mattino con il cross femminile che vede in pista la campionessa Olimpica di PeyongChang 2018 e Campionessa del mondo in carica, l’azzurra Michela Moioli, chiamata alla sfida per a tornare sul podio a cinque cerchi individuale dopo l’ottavo posto di Beijing 2022.

Al Tesero Cross-Country Skiing Stadium – come riporta il portale ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – si disputerà la 10km a tecnica libera maschile nello sci di fondo, mentre ad Antholz-Anterselva è il momento di Tommaso Giacomel: già andato a medaglia con l’argento nella staffetta mista, l’azzurro proverà a salire sul podio sprint 10km maschile di biathlon.

A Milano, la squadra di hockey sul ghiaccio femminile dell’Italia chiude il programma della serata con gli storici quarti di finale contro gli USA, mentre quella maschile scenderà in campo per la seconda partita della fase preliminare. Dopo la sconfitta contro la Svezia per 5-2, l’Italia affronterà la Slovacchia.

Alla Milano Ice Skating Arena in programma il pattinaggio di figura, che vedrà assegnare le ambite medaglie a cinque cerchi: tutto su Daniel Grassl e Matteo Rizzo in casa azzurra. Al Milano Speed Skating Stadium, invece, occhi puntati sulla finale dei 10.000m uomini nel pattinaggio di velocità con il recordman mondiale Davide Ghiotto ai blocchetti di partenza.

In serata, a Cortina, ci sarà anche lo skeleton: in programma le prime due manche femminili con Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli a rappresentare i colori azzurri, mentre nella finale maschile scenderanno in pista Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari.

Italiani in gara oggi, venerdì 13 febbraio

Si parte poco dopo le 9 con il curling, prima di lasciare spazio a una doppia sessione di snowboard cross e allo sci di fondo, con la 10km tecnica libera che mette subito in palio delle medaglie importanti. Poi, dalle 14, riflettori puntati sul biathlon e sul pattinaggio di velocità, senza dimenticare il grande appuntamento con lo skeleton.

Le tre gare degli italiani da non perdere:

Tommaso Giacomel scende in pista per la sprint maschile alla ricerca di una medaglia individuale nel biathlon;

scende in pista per la sprint maschile alla ricerca di una medaglia individuale nel biathlon; Daniel Grassl e Matteo Rizzo in finale nel pattinaggio di figura provano a scrivere la storia e a salire sul podio a cinque cerchi in una gara in cui mai nessun italiano è riuscito finora;

e Matteo in finale nel pattinaggio di figura provano a scrivere la storia e a salire sul podio a cinque cerchi in una gara in cui mai nessun italiano è riuscito finora; Davide Ghiotto gareggia nei 10.000, la sua gara e di cui detiene il record del mondo.

Ecco tutti gli orari delle gare degli atleti italiani oggi, venerdì 13 febbraio:

09:05 CURLING: Round robin uomini, Italia – Gran Bretagna (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)

10:00 SNOWBOARD: Snowboard cross donne, manche 1 seeding (Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

10:55 SNOWBOARD: Snowboard cross donne, manche 2 seeding (Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

11:45 SCI DI FONDO: 10km tecnica libera uomini (Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini)

12:10 HOCKEY SU GHIACCIO: Turno preliminare uomini, Italia – Slovacchia

13:30 SNOWBOARD: Snowboard cross donne, ottavi di finale (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

14:00 BIATHLON: Sprint 10km uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)

14:03 SNOWBOARD: Snowboard cross donne, quarti di finale (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

14:24 SNOWBOARD: Snowboard cross donne, semifinali (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

14:41 SNOWBOARD: Snowboard cross donne, finali (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)

16:00 PATTINAGGIO DI VELOCITA’: 10.000m uomini (Davide Ghiotto)

16:00 SKELETON: Donne, batteria 1 (Valentina Margaglio)

17:48 SKELETON: Donne, batteria 2 (Valentina Margaglio)

19:00 PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo uomini, programma libero (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)

19:05 CURLING: Round robin uomini, Italia – Germania (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)

19:30 SKELETON: Uomini, batteria 3 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

19:30 SNOWBOARD: Halfpipe uomini, finale manche 1 (ev. Louis Philip Vito III)

19:59 SNOWBOARD: Halfpipe uomini, finale manche 2 (ev. Louis Philip Vito III)

20:28 SNOWBOARD: Halfpipe uomini, finale manche 3 (ev. Louis Philip Vito III)

21:05 SKELETON: Uomini, batteria 4 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

21:10 HOCKEY SU GHIACCIO: Quarti di finale donne, Italia – Stati Uniti

*In grassetto le gare per le medaglie.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, dove vedere le gare degli italiani in tv e streaming

Cresce l’attesa per una nuova giornata dedicata ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina. In Italia, i diritti televisivi appartengono a Warner Bros Discovery e RAI. Le gare in programma in queste Olimpiadi saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali RAI, in streaming gratuito su Rai Play e tramite abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su tempi e risultati degli atleti anche sui canali social ufficiali di Eurosport, Rai Play e Team Italia.