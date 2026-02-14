Olimpiadi Milano Cortina: il programma di oggi 14 febbraio, gli azzurri in gara e dove vederli

Un sabato ricco di impegni e ambizioni di medaglie per gli azzurri alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: in gara Dorothea Wierer e Giovanni Franzoni

Prosegue il fittissimo programma delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Ben otto medaglie saranno assegnate nella giornata di oggi, con fortissime ambizioni azzurre per migliorare un medagliere già storico. Diverse le finali affascinante, dallo slalom gigante maschile ai 500 metri dello Speed Skating, con la giornata olimpica che si concluderà con la finale dei 1500 metri maschile nello Short Track alla Milano Ice Skating Arena.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi (sabato 14 febbraio)

Prosegue il cammino di Milano Cortina 2026. La giornata di sabato 14 febbraio si aprirà con gli allenamenti ufficiali del salto e le prime sfide di giornata del girone femminile di Curling. Alle 10 invece si inizierà con la prima manche dello slalom gigante maschile. Nel frattempo ci saranno gli allenamenti ufficiali del monobob femminile e poi si inizierà a fare sul serio al Livigno Aerials and Moguls Park con il Dual moguls nello sci freestyle, dai sedicesimi alla finale nel giro di un’ora. Alle 11 un’altra finale, quella della staffetta 4×7.5 km femminile nello sci di fondo.

Alle 13:30 occhi puntati sullo Stelvio Ski Park dove andrà in scena la seconda e ultima manche dello slalom gigante maschile. Finale anche nel Biathlon femminile con la disciplina 7,5 chilometri sprint. Dalle 16 ci si sposterà sul ghiaccio con le partite di hockey e i quarti di finale del pursuit femminile nello speed skating. Disciplina che sarà protagonista anche in ambito maschile con la finale dei 500 metri. In serata protagonista anche lo short track con le batterie dei 1000 metri femminile, della semifinale della staffetta dei 3000 metri femminile, ma soprattutto la fase finale dei 1500 metri maschile.

Di seguito, il programma completo:

9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6

9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone

10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6

10.00 SCI ALPINO – Slalom Gigante maschile, prima manche

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo

11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia

12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6

13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada, Germania-USA

14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 3: Canada-Germania

17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili

17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round

18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA

19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche)

19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale

20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche)

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale

21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche)

21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Danimarca

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 4: Finlandia-Svizzera

21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali

22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali

22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B

22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A

Milano-Cortina, gli italiani in gara oggi

Un programma molto fitto con gli azzurri protagonisti e tante ambizioni di medaglia per gli atleti italiani. Nello slalom gigante occhi puntati su Giovanni Franzoni, Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger. In mattinata impegnate anche le ragazze del curling con la sfida dei gironi contro la Cina: Costantini e compagne alla ricerca di riscatto dopo le sconfitte iniziali. Azzurre anche nella staffetta dello sci di fondo femminile con Federica Cassol, Iris De Martin, Martina Di Centa e Caterina Ganz. Nel primo pomeriggio ci si sposterà ad Anterselva per seguire Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, bronzo a Pechino 2022 nella disciplina del Biathlon Sprint 7.5 km. Insieme a loro anche Hannah Auchentaller e Michela Carrara.

La nazionale maschile di Hockey sarà impegnata nella partita dei gironi contro la Finlandia. Possibili sorpresa potrebbero arrivare dallo skeleton femminile, con le nostre Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli. Un solo azzurro nei 500 metri di speed skating, Jeffrey Rosanelli. Grandi speranze riposte in Pietro Sighel per i 1500 metri dello short track: il figlio d’arte vorrà rifarsi dopo la squalifica sfortunata ai quarti di finale nei 1000 metri. Insieme al numero uno del ranking nei 1000 metri, gareggeranno anche Thomas Nadalini e Luca Spechenauser.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 saranno disponibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre la copertura integrale sarà garantita da Eurosport per gli utenti abbonati. Le dirette streaming saranno accessibili gratuitamente su RaiPlay, mentre i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 saranno visibili in abbonamento sulle principali piattaforme: Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMvision e Prime Video Channels.