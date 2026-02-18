Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 18 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli

Di seguito il programma completo di mercoledì 18 febbraio:

09:05 Curling Donne, Preliminari: Cina – Danimarca; Svezia – Corea del Sud; Stati Uniti – Regno Unito

09:45 Sci di fondo Sprint a squadre (Donne), 1ª Semifinale; 2ª Semifinale

10:00 Sci alpino Slalom (Donne), Gare da medaglie

10:15 Sci di fondo Sprint a squadre (Uomini), 1ª Semifinale; 2ª Semifinale

11:30 Sci freestyle Salti (Donne), 1ª Finale

11:45 Sci di fondo Sprint a squadre (Donne), Finale

12:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale: N.N. – Slovacchia

12:15 Sci di fondo Sprint a squadre (Uomini), Finale

12:30 Sci freestyle Salti (Donne), 2ª Finale

12:30 Snowboard Slopestyle (Uomini), Finale

14:05 Curling Uomini, Preliminari: Italia – Canada; Norvegia – Svizzera; Cina – Repubblica Ceca; Stati Uniti – Regno Unito

14:45 Biathlon Staffetta (Donne), Gare da medaglie

16:40 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale: N.N. – Finlandia

18:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale: N.N. – Canada

19:05 Curling Donne, Preliminari: Svizzera – Danimarca; Canada – Italia ; Cina – Svezia; Regno Unito – Giappone

20:15 Short track 500 m (Uomini), 1° Quarto di finale

20:17 Short track 500 m (Uomini), 2° Quarto di finale

20:19 Short track 500 m (Uomini), 3° Quarto di finale

20:21 Short track 500 m (Uomini), 4° Quarto di finale

20:42 Short track 500 m (Uomini), 1ª Semifinale

20:44 Short track 500 m (Uomini), 2ª Semifinale

20:50 Short track Staffetta 3000 m (Donne), Finale B

20:59 Short track Staffetta 3000 m (Donne), Finale

21:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale: N.N. – Stati Uniti

21:24 Short track 500 m (Uomini), Finale B

21:29 Short track 500 m (Uomini), Finale

Milano-Cortina, gli italiani in gara domani

Grande attenzione per le azzurre impegnate nello slalom femminile, una delle gare più attese della giornata e dove l’Italia punta forte su Lara Della Mea dopo la beffa nel gigante. Riflettori anche sulle squadre italiane dello sprint a squadre nello sci di fondo, sia al maschile sia al femminile, chiamate a giocarsi l’accesso alle finali del mattino e poi alle medaglie.

Nel pomeriggio spazio alla staffetta femminile di biathlon, altra occasione importante per l’Italia in una prova tradizionalmente competitiva. Il curling vedrà protagoniste sia la formazione maschile contro il Canada sia quella femminile nella sessione serale sempre contro il Canada.

Attesa anche per eventuali presenze azzurre nello short track, con i 500 metri maschili dove sarà presente Pietro Sighel e la staffetta 3000 metri femminile pronti a regalare spettacolo e possibili piazzamenti di rilievo.

Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?

I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, con ampie finestre dedicate agli eventi principali della giornata. La copertura integrale è garantita da Eurosport per gli abbonati.

Le gare sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, mentre Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono disponibili su Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels per gli utenti abbonati.

Un mercoledì ricco di finali e sfide decisive, con l’Italia pronta a vivere un’altra giornata da protagonista nella corsa alle medaglie olimpiche.