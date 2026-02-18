Olimpiadi Milano Cortina il programma di oggi 18 febbraio, gli italiani in gara e dove vederli
Grande attesa per lo slalom femminile e per le sprint a squadre nello sci di fondo, tra le gare clou di mercoledì 18 febbraio. Occhi puntati anche su biathlon, curling e short track, con diverse occasioni da medaglia per l’Italia.
Proseguono le emozioni delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sempre più vicine alla cerimonia di chiusura del 22 febbraio. L’Italia continua a inseguire nuove medaglie in un’edizione già ricca di soddisfazioni. Anche questo mercoledì 18 febbraio sarà una giornata intensa, con diverse gare da podio e tanti azzurri protagonisti. Dallo slalom femminile allo sprint a squadre nello sci di fondo, fino ai quarti di finale dell’hockey su ghiaccio maschile.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di domani (mercoledì 18 febbraio)
La giornata si apre alle 9:05 con il torneo femminile di curling, mentre alle 9:45 spazio alle semifinali dello sprint a squadre femminile nello sci di fondo. Alle 10:00 grande attesa per lo slalom femminile di sci alpino, gara che assegnerà le medaglie. In mattinata proseguono anche le semifinali e finali dello sprint a squadre maschile e femminile.
Alle 12:10 iniziano i quarti di finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio, con una sfida tra N.N. e Slovacchia, mentre nel primo pomeriggio occhi puntati sulla staffetta femminile di biathlon (14:45), altra gara da medaglia. Nel pomeriggio si disputano altri quarti di finale dell’hockey su ghiaccio e le sessioni preliminari del curling maschile, tra cui Italia-Canada alle 14:05.
La serata sarà dedicata allo short track: dalle 20:15 via ai quarti di finale dei 500 metri maschili, seguiti dalle semifinali e dalle finali. In programma anche la finale della staffetta 3000 metri femminile. Chiude la giornata l’ultimo quarto di finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle 21:10.
Di seguito il programma completo di mercoledì 18 febbraio:
09:05 Curling Donne, Preliminari: Cina – Danimarca; Svezia – Corea del Sud; Stati Uniti – Regno Unito
09:45 Sci di fondo Sprint a squadre (Donne), 1ª Semifinale; 2ª Semifinale
10:00 Sci alpino Slalom (Donne), Gare da medaglie
10:15 Sci di fondo Sprint a squadre (Uomini), 1ª Semifinale; 2ª Semifinale
11:30 Sci freestyle Salti (Donne), 1ª Finale
11:45 Sci di fondo Sprint a squadre (Donne), Finale
12:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale: N.N. – Slovacchia
12:15 Sci di fondo Sprint a squadre (Uomini), Finale
12:30 Sci freestyle Salti (Donne), 2ª Finale
12:30 Snowboard Slopestyle (Uomini), Finale
14:05 Curling Uomini, Preliminari: Italia – Canada; Norvegia – Svizzera; Cina – Repubblica Ceca; Stati Uniti – Regno Unito
14:45 Biathlon Staffetta (Donne), Gare da medaglie
16:40 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale: N.N. – Finlandia
18:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale: N.N. – Canada
19:05 Curling Donne, Preliminari: Svizzera – Danimarca; Canada – Italia; Cina – Svezia; Regno Unito – Giappone
20:15 Short track 500 m (Uomini), 1° Quarto di finale
20:17 Short track 500 m (Uomini), 2° Quarto di finale
20:19 Short track 500 m (Uomini), 3° Quarto di finale
20:21 Short track 500 m (Uomini), 4° Quarto di finale
20:42 Short track 500 m (Uomini), 1ª Semifinale
20:44 Short track 500 m (Uomini), 2ª Semifinale
20:50 Short track Staffetta 3000 m (Donne), Finale B
20:59 Short track Staffetta 3000 m (Donne), Finale
21:10 Hockey su ghiaccio Uomini, Quarti di finale: N.N. – Stati Uniti
Grande attenzione per le azzurre impegnate nello slalom femminile, una delle gare più attese della giornata e dove l’Italia punta forte suLara Della Mea dopo la beffa nel gigante. Riflettori anche sulle squadre italiane dello sprint a squadre nello sci di fondo, sia al maschile sia al femminile, chiamate a giocarsi l’accesso alle finali del mattino e poi alle medaglie.
Nel pomeriggio spazio alla staffetta femminile di biathlon, altra occasione importante per l’Italia in una prova tradizionalmente competitiva. Il curling vedrà protagoniste sia la formazione maschile contro il Canada sia quella femminile nella sessione serale sempre contro il Canada.
Attesa anche per eventuali presenze azzurre nello short track, con i 500 metri maschili dove sarà presente Pietro Sighel e la staffetta 3000 metri femminile pronti a regalare spettacolo e possibili piazzamenti di rilievo.
Dove vedere gli eventi in diretta tv e streaming?
I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, con ampie finestre dedicate agli eventi principali della giornata. La copertura integrale è garantita da Eurosport per gli abbonati.
Le gare sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, mentre Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono disponibili su Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels per gli utenti abbonati.
Un mercoledì ricco di finali e sfide decisive, con l’Italia pronta a vivere un’altra giornata da protagonista nella corsa alle medaglie olimpiche.