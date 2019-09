Olimpiadi: per il basket in 24 per 4 posti

Finito il Mondiale, è tempo di volgere l’attenzione sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La FIBA World Cup ha determinato 7 ingressi diretti al torneo olimpico di basket: la Spagna campione del Mondo, l’Argentina vice campione, la Francia medaglia di bronzo e poi l’Australia, gli Stati Uniti, la Nigeria e l’Iran. A queste va aggiunto il Giappone, Paese Ospitante. Le rimanenti 4 squadre qualificate usciranno dai quattro FIBA Olympic Qualifying Tournament che si disputeranno la prossima estate (23/28 giugno 2020, sedi da definire). In virtù del decimo posto raggiunto al Mondiale, l’Italia farà parte delle 24 formazioni che si contenderanno gli ultimi 4 tagliandi per l’Olimpiade giapponese (24 luglio-9 agosto). Insieme agli Azzurri, le altre 15 nazionali meglio piazzate al Mondiale e altre 8 formazioni selezionate da FIBA attraverso il ranking ufficiale (Slovenia, Croazia, Messico, Uruguay, Angola, Senegal, Cina, Corea del Sud).

Le 24 squadre saranno divise in quattro tornei da sei squadre ciascuno. In ogni torneo, le nazionali verranno divise in due gironcini da tre squadre ciascuno con gare di sola andata. Le prime due classificate per ogni gironcino disputeranno le semifinali e la finale. La vincitrice di ogni raggruppamento staccherà il pass per l’Olimpiade di Tokyo.

Le squadre che disputeranno i 4 Tornei Pre Olimpici

Serbia

Repubblica Ceca

Polonia

Lituania

Italia

Grecia

Russia

Germania

Turchia

Slovenia*

Croazia*

America

Brasile

Venezuela

Portorico

Repubblica Dominicana

Canada

Messico*

Uruguay*

Africa

Tunisia

Angola*

Senegal*

Asia-Oceania

Nuova Zelanda

Cina*

Corea del Sud*

*Qualificate via FIBA ranking

Le squadre già qualificate ai Giochi di Tokyo 2020

Giappone (Paese ospitante)

Spagna

Argentina

Francia

Australia

Stati Uniti

Nigeria

Iran

SPORTAL.IT | 19-09-2019 14:17