Olimpiadi, Tokyo: risultati e azzurri in gara 4 agosto 2021. Diretta

Dopo una giornata di grande entusiasmo, grazie alla medaglia d’oro conquistata da Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela, ecco che si prepara una delle prove più importanti per il riscatto del ciclismo azzurro. Ganna e compagni, infatti, dovranno tentare il tutto per tutto per conquistare pubblico e risultati. Alle 11:20 in acqua vedremo il Settebello che combatterà per proseguire. Attesa anche per le ragazze del Volley: tocca a Paola Egonu trascinare le ragazze dopo il flop degli uomini. La coppia Burgo-Beccaro in semifinale nella canoa sprint. Vela, 470 uomini: Ferrari-Calabrò sesti.

11:06 Ciclismo su pista E’ il momento atteso da Ganna e compagni: si deve tentare il tutto per tutto contro una Danimarca solida, concreta e molto determinata. Si parte!

10:52 Volley Niente da fare: la Serbia incassa anche questo secondo set senza troppa fatica. L’Italia è chiamata a recuperare i suoi colpi migliori.

10:50 Volley Rientrano Malinov e Pietrini per Orro e Sylla, ma la Serbia non si ferma. Non intende cedere un punto alle azzurre, in evidente difficoltà.

10:41 Volley Serbia-Italia 18-10. Troppi errori a muro delle ragazza dell’Italvolley, sotto di un set.

10:38 Volley Serbia avanti anche nel secondo set: 14-9 sulle azzurre; serve imprimere una svolta a questo punto del match.

10:29 Volley Combattuto ma non abbastanza incisivo il gioco delle azzurre: la Serbia archivia il primo set a suo favore.

10:15 Volley La Serbia non è un avversario arrendevole: per Paola Egonu e compagne però questa non è una partita come le altre e non si può mollare neanche un punto: 15-17 per le azzurre.

10:00 Volley Per le ragazze, si avvia un incontro denso di pathos sportivo dopo l’uscita degli uomini dal torneo olimpico: Paola Egonu e compagne dovranno riscattare un addio ai Giochi dai toni drammatici e segnale di un cambio generazionale importante.

09:23 Ciclismo su pista La finale è fissata per le 11.06. Dopo il record mondiale conquistato, gli azzurri guidati da Filippo Ganna dovranno fronteggiare in finale una Danimarca agguerrita.

08:25 Pallanuoto La Spagna è la prima semifinalista del torneo di pallanuoto maschile: nel primo quarto di finale battuti gli Usa 12-8. Nella semifinale la Spagna sfiderà la vincente di Italia-Serbia.

08:10 Atletica Definiti i quartetti azzurri delle staffette dell’atletica. Torna l’oro nei 100 Marcell Jacobs nella 4×100 uomini, in batteria giovedì alle 11.30 italiane. Gli azzurri: Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Ed ecco la staffetta 4×100 donne: Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana.

07:20 Federica Pellegrini intraprende un nuovo percorso: è stata la terza atleta più votata per l’elezione a commissione atleti del Cio. Per lei 1658 voti, il più votato è stato il cestista spagnolo Pau Gasol con 1888 voti. Al secondo posto Maya Martina Wloszczowska (Polonia, ciclismo), al quarto il fiorettista nipponico Ota.

06:24 Canoa La coppia azzurra del K2 1000 metri formata da Samuele Burgo e Luca Beccaro si qualifica per le semifinali arrivando terza nei ripescaggi nei quarti.

06:20 Skateboard Sky Brown si deve accontentare del bronzo. Ha vinto la giapponese Sakura Yosozumi, con una spettacolare prima run da 60.09. Argento per Hiraki, bronzo per Brown, a cui non è bastata una ultima run quasi perfetta. Giù dal podio e in lacrime la giapponese Misugu Okamoto, numero 1 del ranking mondiale .

04:50 Skateboard L’inglese Sky Brown, appena 13enne, è in finale. Potrebbe diventare l’atleta più giovane a conquistare un oro olimpico.

04:34 Atletica La statunitense Sydney McLaughlin vince i 400 ostacoli femminili con 51”46, nuovo record del mondo. Argento alla connazionale Muhammad, bronzo per l’olandese Bol.

04:23 Canoa sprint Il doppio azzurro formato da Samuele Burgo e Luca Beccaro entra in semifinale con primo e secondo posto (in acqua in 5), altrimenti ripartirà dai quarti di finale.

