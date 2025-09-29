Di seguito l’elenco delle 16 discipline e delle 116 specialità previste nel programma delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con il nome del vincitore della medaglia d’oro e il vincitore di una eventuale medaglia per il team azzurro.
- Biathlon
- Bob
- Combinata nordica
- Curling
- Freestyle
- Hockey su ghiaccio
- Pattinaggio di figura
- Pattinaggio di velocità
- Salto con gli sci
- Sci alpinismo
- Sci alpino
- Sci di fondo
- Short track
- Skeleton
- Slittino
- Snowboard
Biathlon
|Specialità
|Gen
|Vincitore
|Medaglia azzurra
|Individuale maschile
|U
|Individuale femminile
|D
|Sprint maschile
|U
|Sprint femminile
|D
|Inseguimento maschile
|U
|Inseguimento femminile
|D
|Mass Start maschile
|U
|Mass Start femminile
|D
|Staffetta maschile
|U
|Staffetta femminile
|D
|Staffetta mista
|M
Bob
|Monobob
|D
|Bob a due
|U
|Bob a due
|D
|Bob a quattro
|U
Combinata nordica
|Trampolino normale + fondo 10 km
|U
|Trampolino lungo + fondo 10 km
|U
|Team Sprint 2×7,5 km
|U
Curling
|Maschile
|U
|Femminile
|D
|Doppio misto
|M
Freestyle
|Slopestyle maschile
|U
|Slopestyle femminile
|D
|Gobbe maschile
|U
|Gobbe femminile
|D
|Parallelo Gobbe maschile
|U
|Parallelo Gobbe femminile
|D
|Big Air maschile
|U
|Big Air femminile
|D
|Salti maschile
|U
|Salti femminile
|D
|Ski Cross maschile
|U
|Ski Cross femminile
|D
|Halfpipe maschile
|U
|Halfpipe femminile
|D
|Salti Squadra
|M
Hockey su ghiaccio
|Maschile
|U
|Femminile
|D
Pattinaggio di figura
|Libero singolo maschile
|U
|Libero singolo femminile
|D
|Libero coppie danza
|M
|Libero coppie artistico
|M
|Libero coppie artistico a squadre
|M
Pattinaggio di velocità
|500 m uomini
|U
|500 m donne
|D
|1.000 m uomini
|U
|1.000 m donne
|D
|1.500 m uomini
|U
|1.500 m donne
|D
|3.000 m donne
|D
|5.000 m uomini
|U
|5.000 m donne
|D
|10.000 m uomini
|U
|Mass Start uomini
|U
|Mass Start donne
|D
|Inseguimento a squadre uomini
|U
|Inseguimento a squadre donne
|D
Salto con gli sci
|Trampolino normale uomini
|U
|Trampolino normale donne
|D
|Trampolino lungo uomini
|U
|Trampolino lungo donne
|D
|Trampolino lungo a squadre uomini
|U
|Squadre miste
|M
Sci alpinismo
|Sprint maschile
|U
|Sprint femminile
|D
|Staffetta mista
|M
Sci alpino
|Slalom speciale uomini
|U
|Slalom speciale donne
|D
|Slalom gigante uomini
|U
|Slalom gigante donne
|D
|SuperG uomini
|U
|SuperG donne
|D
|Discesa libera uomini
|U
|Discesa libera donne
|D
|Combinata a squadre uomini
|U
|Combinata a squadre donne
|D
Sci di fondo
|10 km tecnica libera uomini
|U
|10 km tecnica libera donne
|D
|50 km mass start tecnica classica uomini
|U
|50 km mass start tecnica classica donne
|D
|Sprint tecnica classica uomini
|U
|Sprint tecnica classica donne
|D
|Skiathlon uomini
|U
|Skiathlon donne
|D
|Sprint a squadre uomini
|U
|Sprint a squadre donne
|D
|Staffetta a squadre uomini
|U
|Staffetta a squadre donne
|D
Short track
|500 m uomini
|U
|500 m donne
|D
|1.000 m uomini
|U
|1.000 m donne
|D
|1.500 m uomini
|U
|1.500 m donne
|D
|Staffetta uomini
|U
|Staffetta donne
|D
|Staffetta mista
|M
Skeleton
|Individuale maschile
|U
|Individuale femminile
|D
|Squadra mista
|M
Slittino
|Individuale maschile
|U
|Individuale femminile
|D
|Doppio maschile
|U
|Doppio femminile
|D
|Staffetta a squadre
|M
Snowboard
|Slopestyle uomini
|U
|Slopestyle donne
|D
|Halfpipe uomini
|U
|Halfpipe donne
|D
|Cross uomini
|U
|Cross donne
|D
|Big Air uomini
|U
|Big Air donne
|D
|Slalom gigante parallelo uomini
|U
|Slalom gigante parallelo donne
|D
|Cross a squadre miste
|M
FAQ
- Quante sono le discipline previste alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026?
-
16 tra discipline di neve e di ghiaccio
- Quali partite si giocano oggi di Serie A?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Lazio-Napoli (ore 12.30), Fiorentina-Cremonese (ore 15.00), Verona-Torino (ore 18.00), Inter-Bologna (ore 20.45) e Verona-Torino (ore 18.00)
- Quali partite si giocano oggi?
- Oggi sono in programma le seguenti partite:
Serie A: Lazio-Napoli (ore 12.30), Fiorentina-Cremonese (ore 15.00), Verona-Torino (ore 18.00), Inter-Bologna (ore 20.45) e Verona-Torino (ore 18.00)