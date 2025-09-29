Virgilio Sport
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 RISULTATI

Risultati delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e le medaglie azzurre

L'elenco di tutte le specialità in programma alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con tutti i vincitori della medaglia d'oro e l'eventuale medaglia italiana

Di seguito l’elenco delle 16 discipline e delle 116 specialità previste nel programma delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con il nome del vincitore della medaglia d’oro e il vincitore di una eventuale medaglia per il team azzurro.

Biathlon

Specialità Gen Vincitore Medaglia azzurra
Individuale maschile U
Individuale femminile D
Sprint maschile U
Sprint femminile D
Inseguimento maschile U
Inseguimento femminile D
Mass Start maschile U
Mass Start femminile D
Staffetta maschile U
Staffetta femminile D
Staffetta mista M

Bob

Monobob D
Bob a due U
Bob a due D
Bob a quattro U

Combinata nordica

Trampolino normale + fondo 10 km U
Trampolino lungo + fondo 10 km U
Team Sprint 2×7,5 km U

Curling

Maschile U
Femminile D
Doppio misto M

Freestyle

Slopestyle maschile U
Slopestyle femminile D
Gobbe maschile U
Gobbe femminile D
Parallelo Gobbe maschile U
Parallelo Gobbe femminile D
Big Air maschile U
Big Air femminile D
Salti maschile U
Salti femminile D
Ski Cross maschile U
Ski Cross femminile D
Halfpipe maschile U
Halfpipe femminile D
Salti Squadra M

Hockey su ghiaccio

Maschile U
Femminile D

Pattinaggio di figura

Libero singolo maschile U
Libero singolo femminile D
Libero coppie danza M
Libero coppie artistico M
Libero coppie artistico a squadre M

Pattinaggio di velocità

500 m uomini U
500 m donne D
1.000 m uomini U
1.000 m donne D
1.500 m uomini U
1.500 m donne D
3.000 m donne D
5.000 m uomini U
5.000 m donne D
10.000 m uomini U
Mass Start uomini U
Mass Start donne D
Inseguimento a squadre uomini U
Inseguimento a squadre donne D

Salto con gli sci

Trampolino normale uomini U
Trampolino normale donne D
Trampolino lungo uomini U
Trampolino lungo donne D
Trampolino lungo a squadre uomini U
Squadre miste M

Sci alpinismo

Sprint maschile U
Sprint femminile D
Staffetta mista M

Sci alpino

Slalom speciale uomini U
Slalom speciale donne D
Slalom gigante uomini U
Slalom gigante donne D
SuperG uomini U
SuperG donne D
Discesa libera uomini U
Discesa libera donne D
Combinata a squadre uomini U
Combinata a squadre donne D

Sci di fondo

10 km tecnica libera uomini U
10 km tecnica libera donne D
50 km mass start tecnica classica uomini U
50 km mass start tecnica classica donne D
Sprint tecnica classica uomini U
Sprint tecnica classica donne D
Skiathlon uomini U
Skiathlon donne D
Sprint a squadre uomini U
Sprint a squadre donne D
Staffetta a squadre uomini U
Staffetta a squadre donne D

Short track

500 m uomini U
500 m donne D
1.000 m uomini U
1.000 m donne D
1.500 m uomini U
1.500 m donne D
Staffetta uomini U
Staffetta donne D
Staffetta mista M

Skeleton

Individuale maschile U
Individuale femminile D
Squadra mista M

Slittino

Individuale maschile U
Individuale femminile D
Doppio maschile U
Doppio femminile D
Staffetta a squadre M

Snowboard

Slopestyle uomini U
Slopestyle donne D
Halfpipe uomini U
Halfpipe donne D
Cross uomini U
Cross donne D
Big Air uomini U
Big Air donne D
Slalom gigante parallelo uomini U
Slalom gigante parallelo donne D
Cross a squadre miste M

FAQ

Quante sono le discipline previste alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026?

16 tra discipline di neve e di ghiaccio

