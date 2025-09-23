Risultati e tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Tutte le gara in programma alle Olimpiadi di Pechino 2022: i vincitori di tutte le singole gare e le medaglie conquistate dagli atleti italiani
In questa pagina tutti i vincitori delle 109
medaglie d’oro in palio a Pechino 2022. E accanto al nome del vincitore anche il nome, o i nomi degli atleti azzurri che sono riusciti a portare a casa una medaglia. Come detto le gare che danno la medaglia sono 109 suddivise in 15 discipline. Alcune come lo sci alpino e lo sci di fondo oppure le più moderne Freestyle e Snowboard hanno una decina di specialità suddivise tra maschili e femminili, altre come l’hockey e lo skeleton assegnano solo 2 medaglie. BIATHLON Uomini
VINCITORE MEDAGLIA AZZURRA 10 km sprint Johannes Thingnes Boe (Nor) 12,5 km inseguimento Quentin Fillon Maillet (Fra) 20 km individuale Quentin Fillon Maillet (Fr) 15 km partenza in linea Johannes Thingnes Boe (Nor) Staffetta 4×7,5 km Norvegia Donne
7,5 km sprint Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 3^a Dorothea Wierer (Ita) 10 km inseguimento Marte Olsbu Roeisland (Nor) 15 km individuale Denise Herrman (Ger) 12,5 km partenza in linea Braisaz Bouchet (Fra) Staffetta 4×6 km Svezia Misto
Staffetta 2×6 km + 2×7,5 km Norvegia BOB Uomini
Bob a due Friederich-Lochner (Ger) Bob a quattro Germania Donne
Monobob Kaillie Humphries (USA) Bob a due GERMANIA COMBINATA NORDICA
Trampolino normale Vinzenz Geiger (Ger) Trampolino lungo Joergen Graabak (NOR) Gara a squadre Norvegia CURLING
Torneo maschile SVEZIA Torneo femminile Gran Bretagna Doppio misto ITALIA FREESTYLE Uomini
Gobbe Walter Wallberg (Sve) Big air Birk Ruud (Nor) Salti Qi Guangpu (Cina) Slopestyle Alexander Hall (USA) Ski cross Ryan Regez (Svi) Halfpipe Nico Porteous (NZL) Donne
Gobbe Jakara Anthony (Australia) Big air Eileen Gu (Cina) Salti Xu Mengtao (Cina) Slopestyle Mathilde Gremaud (SUI) Ski cross Sandra Naeslund (Sve) Halfpipe Eileen Gu (Cina) Misto HOCKEY SU GHIACCIO
Uomini Finlandia Donne Canada PATTINAGGIO DI FIGURA
Uomini Nathan Chen (USA) Donne Anna Scherbakova (ROC) Coppie Danza su ghiaccio Papadakis-Cizeron (Fra) Pattinaggio di figura a coppie Sui-Han (CINA) Gara a squadre ROC PATTINAGGIO DI VELOCITA’ Uomini
500 m Tingyu Gao (Cina) 1000 m Thomas Krol (Ola) 1500 m Kjeld Nuis (Olanda) 5000 m Nils Van der Poel (Sve) 10000 m Nils Van Der Poel (Sve) 3^ Davide Ghiotto (Ita) Mass start Bart Swings (Bel) Inseguimento a squadre Norvegia Donne
500 m Erin Jackson (Usa) 1000 m Miho Takagi (Gia) 1500 m Ireen Wust (Ola) 3000 m Irene Schouten (Ola) 2^a Francesca Lollobrigida (Ita) 5000 m Irene Schouten (Ola) Mass start Irene Schouten (Ola) 3^a Francesca Lollobrigida (Ita) Inseguimento a squadre Canada SALTO CON GLI SCI Uomini
Trampolino normale maschile Ryoyu Kobayashi (Giap) Trampolino lungo maschile Marius Lindvik (Nor) Gara a squadre maschile Austria Donne
Trampolino normale femminile Ursa Bogataj (Slo) Misto
Gara a squadre mista Slovenia SCI ALPINO Uomini
Discesa libera Beat Feuz (Svi) Supergigante Matthias Mayer (Austria) Slalom gigante Matt Odermatt (Svi) Slalom speciale Clemen Noel (Fra) Supercombinata Johannes Strolz Donne
Discesa libera Corinne Suter (SUI) 2^a Sofia Goggia (ITA), 3^a Nadia Delago (ITA) Supergigante Lara Gut (Svi) Slalom gigante Sara Hector (Ger) 2^a Federica Brignone (Ita) Slalom speciale Petra Vhlova (Slvc) Supercombinata Michelle Gisin (Svi) 3^a Federica Brignone (Ita) Misto SCI DI FONDO Uomini
15 km tecnica classica Iivo Niskanen (Fin) Skiathlon 30 km Alexander Bolshunov (Rus) 50 km tecnica libera (ridotta a 30 km) Alexander Bolshunov (Rus) Sprint Johannes Klaebo (Nor) 2^Federico Pellegrino (Ita) Sprint a squadre Klaebo-Valnes (Nor) Staffetta 4×10 km RUSSIA Donne
10 km tecnica classica Therese Johaug (Nor) Skiathlon 15 km Therese Johaug (Nor) 30 km tecnica libera Therese Johaug (Nor) Sprint Jonna Sundling (Sve) Sprint a squadre Henning-Carl (Ger) Staffetta 4×5 km RUSSIA SHORT TRACK Uomini
500 m Shaong Liu (Ung) 1000 m Ziwei Ren (Cina) 1500 m Hwang Dae-heon (S. Corea) 5000 m staffetta Canada 3^ Italia Donne
500 m ARIANNA FONTANA (ITA) 1000 m Suzanne Schulting (Ola) 1500 m Choi (Corea) 2^ Arianna Fontana (Ita) 3000 m staffetta OLANDA Misto
2000 m staffetta Cina 2^a Italia SKELETON
Singolo Uomini Christopher Grotheer (Ger) Singolo Donne Hannah Neise )Ger) SLITTINO
Singolo Uomini Johannes Ludwig (Ger) 3^ Dominik Fischnaller (Ita) Singolo Donne Natalie Geisenberger (Ger) Doppio open Wendl/Arlt (Ger) Gara a squadre miste Germania SNOWBOARD Uomini
Slopestyle Hirano Ayumu (Gia) Halfpipe NUOVA ZELANDA Big air Su Yiming (Cina) Snowboard cross Alessandro Haemmerle (Austria) 3^ Omar Visintin (Ita) Slalom gigante parallelo Benjamin Karl (Austria) Donne
Slopestyle Zoi Sadowski Synnott (Nz) Halfpipe Chloe Kim (USA) Big air Anna Gasser (Aut) Snowboard cross Lindsey Jacobellis (Usa) Slalom gigante parallelo Ledecka (Rep.Ceca) Misto
Cross a squadre Baumgartner-Jacobellis (Usa) 2^ Moioli-Visintin (Ita)
