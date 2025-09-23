Virgilio Sport
OLIMPIADI PECHINO 2022 RISULTATI

Risultati e tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Tutte le gara in programma alle Olimpiadi di Pechino 2022: i vincitori di tutte le singole gare e le medaglie conquistate dagli atleti italiani

Pubblicato:

Risultati e tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 123RF

In questa pagina tutti i vincitori delle 109 medaglie d’oro in palio a Pechino 2022. E accanto al nome del vincitore anche il nome, o i nomi degli atleti azzurri che sono riusciti a portare a casa una medaglia. Come detto le gare che danno la medaglia sono 109 suddivise in 15 discipline. Alcune come lo sci alpino e lo sci di fondo oppure le più moderne Freestyle e Snowboard hanno una decina di specialità suddivise tra maschili e femminili, altre come l’hockey e lo skeleton assegnano solo 2 medaglie.

BIATHLON

Uomini

VINCITORE MEDAGLIA AZZURRA
10 km sprint Johannes Thingnes Boe (Nor)
12,5 km inseguimento Quentin Fillon Maillet (Fra)
20 km individuale Quentin Fillon Maillet (Fr)
15 km partenza in linea Johannes Thingnes Boe (Nor)
Staffetta 4×7,5 km Norvegia

Donne

7,5 km sprint Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 3^a Dorothea Wierer (Ita)
10 km inseguimento Marte Olsbu Roeisland (Nor)
15 km individuale Denise Herrman (Ger)
12,5 km partenza in linea Braisaz Bouchet (Fra)
Staffetta 4×6 km Svezia

Misto

Staffetta 2×6 km + 2×7,5 km Norvegia

BOB

Uomini

Bob a due Friederich-Lochner (Ger)
Bob a quattro Germania

Donne

Monobob Kaillie Humphries (USA)
Bob a due GERMANIA

COMBINATA NORDICA

Trampolino normale Vinzenz Geiger (Ger)
Trampolino lungo Joergen Graabak (NOR)
Gara a squadre Norvegia

CURLING

Torneo maschile SVEZIA
Torneo femminile Gran Bretagna
Doppio misto ITALIA

FREESTYLE

Uomini

Gobbe Walter Wallberg (Sve)
Big air Birk Ruud (Nor)
Salti Qi Guangpu (Cina)
Slopestyle Alexander Hall (USA)
Ski cross Ryan Regez (Svi)
Halfpipe Nico Porteous (NZL)

Donne

Gobbe Jakara Anthony (Australia)
Big air Eileen Gu (Cina)
Salti Xu Mengtao (Cina)
Slopestyle Mathilde Gremaud (SUI)
Ski cross Sandra Naeslund (Sve)
Halfpipe Eileen Gu (Cina)

Misto

Salti USA

HOCKEY SU GHIACCIO

Uomini Finlandia
Donne Canada

PATTINAGGIO DI FIGURA

Uomini Nathan Chen (USA)
Donne Anna Scherbakova (ROC)
Coppie Danza su ghiaccio Papadakis-Cizeron (Fra)
Pattinaggio di figura a coppie Sui-Han (CINA)
Gara a squadre ROC

PATTINAGGIO DI VELOCITA’

Uomini

500 m Tingyu Gao (Cina)
1000 m Thomas Krol (Ola)
1500 m Kjeld Nuis (Olanda)
5000 m Nils Van der Poel (Sve)
10000 m Nils Van Der Poel (Sve) 3^ Davide Ghiotto (Ita)
Mass start Bart Swings (Bel)
Inseguimento a squadre Norvegia

Donne

500 m Erin Jackson (Usa)
1000 m Miho Takagi (Gia)
1500 m Ireen Wust (Ola)
3000 m Irene Schouten (Ola) 2^a Francesca Lollobrigida (Ita)
5000 m Irene Schouten (Ola)
Mass start Irene Schouten (Ola) 3^a Francesca Lollobrigida (Ita)
Inseguimento a squadre Canada

SALTO CON GLI SCI

Uomini

Trampolino normale maschile Ryoyu Kobayashi (Giap)
Trampolino lungo maschile Marius Lindvik (Nor)
Gara a squadre maschile Austria

Donne

Trampolino normale femminile Ursa Bogataj (Slo)

Misto

Gara a squadre mista Slovenia

SCI ALPINO

Uomini

Discesa libera Beat Feuz (Svi)
Supergigante Matthias Mayer (Austria)
Slalom gigante Matt Odermatt (Svi)
Slalom speciale Clemen Noel (Fra)
Supercombinata Johannes Strolz

Donne

Discesa libera Corinne Suter (SUI) 2^a Sofia Goggia (ITA), 3^a Nadia Delago (ITA)
Supergigante Lara Gut (Svi)
Slalom gigante Sara Hector (Ger) 2^a Federica Brignone (Ita)
Slalom speciale Petra Vhlova (Slvc)
Supercombinata Michelle Gisin (Svi) 3^a Federica Brignone (Ita)

Misto

Gara a squadre Austria

SCI DI FONDO

Uomini

15 km tecnica classica Iivo Niskanen (Fin)
Skiathlon 30 km Alexander Bolshunov (Rus)
50 km tecnica libera (ridotta a 30 km) Alexander Bolshunov (Rus)
Sprint Johannes Klaebo (Nor) 2^Federico Pellegrino (Ita)
Sprint a squadre Klaebo-Valnes (Nor)
Staffetta 4×10 km RUSSIA

Donne

10 km tecnica classica Therese Johaug (Nor)
Skiathlon 15 km Therese Johaug (Nor)
30 km tecnica libera Therese Johaug (Nor)
Sprint Jonna Sundling (Sve)
Sprint a squadre Henning-Carl (Ger)
Staffetta 4×5 km RUSSIA

SHORT TRACK

Uomini

500 m Shaong Liu (Ung)
1000 m Ziwei Ren (Cina)
1500 m Hwang Dae-heon (S. Corea)
5000 m staffetta Canada 3^ Italia

Donne

500 m ARIANNA FONTANA (ITA)
1000 m Suzanne Schulting (Ola)
1500 m Choi (Corea) 2^ Arianna Fontana (Ita)
3000 m staffetta OLANDA

Misto

2000 m staffetta Cina 2^a Italia

SKELETON

Singolo Uomini Christopher Grotheer (Ger)
Singolo Donne Hannah Neise )Ger)

SLITTINO

Singolo Uomini Johannes Ludwig (Ger) 3^ Dominik Fischnaller (Ita)
Singolo Donne Natalie Geisenberger (Ger)
Doppio open Wendl/Arlt (Ger)
Gara a squadre miste Germania

SNOWBOARD

Uomini

Slopestyle Hirano Ayumu (Gia)
Halfpipe NUOVA ZELANDA
Big air Su Yiming (Cina)
Snowboard cross Alessandro Haemmerle (Austria) 3^ Omar Visintin (Ita)
Slalom gigante parallelo Benjamin Karl (Austria)

Donne

Slopestyle Zoi Sadowski Synnott (Nz)
Halfpipe Chloe Kim (USA)
Big air Anna Gasser (Aut)
Snowboard cross Lindsey Jacobellis (Usa)
Slalom gigante parallelo Ledecka (Rep.Ceca)

Misto

Cross a squadre Baumgartner-Jacobellis (Usa) 2^ Moioli-Visintin (Ita)

