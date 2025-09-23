Squadra Italia, tutti gli atleti azzurri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

I nomi di tutti i 118 atleti della squadra italiana alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Foltissima la rappresentanza femminile

L’Italia ha portato alle Olimpiadi invernali di Pechino ben 118 atleti. Di questi 86 sono atleti della Fisi, ossia atleti che praticano lo sci in tutte le sue declinazioni e bob/slittino e 32 sono atleti Fisg ossia atleti che praticano le discipline del ghiaccio. I 118 atleti italiani sono in maggioranza uomini (82 in tutto), mentre le donne sono il 39% (ossia 46).

Questo l’elenco degli iscritti ai Giochi diramato dal Coni.

Atleti squadra Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: sci e bob/slittino

Elenco atleti della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) – 86 atleti (51 uomini, 35 donne)

BIATHLON (10)

(5): Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch. Donne (5): Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer.

BOB (9)

(8): Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola, Alex Verginer. Donne (1): Giada Andreutti.

COMBINATA NORDICA (4)

Uomini: Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa.

FREESTYLE (5)

(2): Simone Deromedis, Leonardo Donaggio. Donne (3): Silvia Bertagna, Lucrezia Fantelli, Jole Galli.

SALTO (2)

(1): Giovanni Bresadola. Donne (1): Jessica Malsiner.

SCI ALPINO (16)

(7): Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer. Donne (9): Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia.

SCI DI FONDO (12)

(6): Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura. Donne (6): Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni.

SKELETON (3)

(2): Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari. Donne (1): Valentina Margaglio.

SLITTINO (8)

(5): Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder. Donne (3): Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler.

SNOWBOARD (17)

(11): Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Filippo Ferrari, Roland Fischnaller, Lorenzo Gennero, Emiliano Lauzi, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Louis Philip Vito III. Donne (6): Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Lucia Dalmasso, Francesca Gallina, Michela Moioli, Nadya Ochner.

Atleti squadra Italia Olimpiadi invernali Pechino 2022: sport del ghiaccio

Elenco atleti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – 32 atleti (21 uomini, 11 donne)

CURLING (6)

(5): Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner, Joel Thierry Retornaz. Donne (1): Stefania Constantini.

PATTINAGGIO DI FIGURA (9)

(5): Filippo Ambrosini, Marco Fabbri, Daniel Grassl, Matteo Guarise, Matteo Rizzo. Donne (4): Nicole Della Monica, Rebecca Ghilardi, Charlene Guignard, Lara Naki Gutmann.

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ (7)

(6): David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini. Donne (1): Francesca Lollobrigida.

SHORT TRACK (10)

(5): Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser. Donne (5): Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina.

