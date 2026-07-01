Appariscente come Michael Olise, discreto ma funzionale come Martin Odegaard, iperattivo come il marocchino Azzedine Ounahi o il messicano Gilberto Mora: i sedicesimi dei Mondiali 2026 disputati finora si sono rivelati una celebrazione del numero 10, tornato in questo torneo a brillare al centro del campo dopo anni di confinamento sulle corsie esterne.
- Mondiali 2026, il ritorno del 10
- Olise e la mossa devastante di Deschamps
- La razionalità di Odegaard
- Il feeling di Ounahi col Mondiale
- Piccoli 10 crescono: Gilberto Mora sta sbocciando
Mondiali 2026, il ritorno del 10
Il Mondiale 2026 è già quello dei grandi bomber – Kylian Mbappé, Leo Messi, Erling Haaland – ma alle spalle dei super-cannonieri c’è una figura che sembra essere riemersa dal passato, soprattutto in questi sedicesimi di finale: il numero 10. A causa del restringimento degli spazi di manovra nella zona centrale del campo, frutto dell’iper-intensità raggiunta dal pressing, nel calcio contemporaneo il trequartista aveva dovuto migrare sulla fascia, trasformarsi in ala o in suggeritore abituato a giocare a piede invertito, per attaccare i mezzi spazi partendo da un’area meno intasata. In questo Mondiale, invece, la chiesa del 10 è stata rimessa al centro del villaggio: e gli amanti del talento ringraziano.
Olise e la mossa devastante di Deschamps
L’esempio migliore di questo ritorno del 10 è Michael Olise, semplicemente inarrestabile da quando il c.t. della Francia Didier Deschamps ha scelto di spostarlo dalla destra al centro nel suo 4-2-3-1: una mossa forse dovuta alla necessità di far convivere il 24enne con Mbappé e Ousmane Dembelé (che ama partire dall’out destro), ma che sembra aver completamente liberato il talento del giocatore del Bayern Monaco.
Olise va dove vuole e fa ciò che vuole, non ci sono limiti tattici alla sua fantasia: e questa libertà si è automanticamente trasformata in originalità. Olise non chiude mai due giocate uguali di fila e quando si tratta di rifinire per i compagni diventa devastante: con i 2 (fenomenali) filtranti per Mbappé e Barcola contro la Svezia è arrivato a 5 assist in 4 partite, leader assoluto del torneo. Vincent Kompany lo tenga presente: da 10 puro Olise viaggia a una media assist superiore anche a quella terrificante dell’ultima stagione col Bayern (31 in 52 partite).
La razionalità di Odegaard
Ma ci sono modi e modi di fare la differenza per un 10: a quello appariscente di Olise si contrappone la pulizia tecnica e la razionalità di Martin Odegaard, uno che gioca però in una posizione spuria sia con la Norvegia che con l’Arsenal, a volte da trequartista puro, a volte da mezz’ala. Quando prende palla, però, il risultato è sempre lo stesso: quando la Costa d’Avorio assediava la Norvegia la sua capacità di tenere palla e innescare gli esterni è stata fondamentale per la nazionale scandinava. È stato lui, ieri, ad accendere Nusa in occasione del meraviglioso gol dell’1-0.
Il feeling di Ounahi col Mondiale
La differenza coi 10 del passato sta nel dinamismo: gli esempi migliori, in questo senso, vengono da Azzedine Ounahi e Gilberto Mora, elementi preziosi per Marocco e Messico su cui, però, ancora non si sono accesi i riflettori. Il Mondiale pare il terreno di gioco favorito di Ounahi, che stupì gli addetti ai lavori a Qatar 2022, prima di una serie di stagioni non proprio felici tra Marsiglia, Panathinaikos e Girona.
In questa Coppa del Mondo sono davvero pochi i giocatori capaci di trattare il pallone meglio del marocchino, libero di andare a zonzo per il campo, girarsi e verticalizzare per i velocissimi esterni El Khannouss e Brahim Diaz, o per Saibari, un altro che fermo non riesce a stare: per l’Olanda è stato inafferrabile.
Piccoli 10 crescono: Gilberto Mora sta sbocciando
Gilberto Mora, che a 17 anni è il giocatore più giovane dell’intero Mondiale, ha un’interpretazione più “elettrica” del ruolo del 10: il baby-prodigio del Club Tijuana procede a strappi, spesso allargandosi dal centro alla periferia del gioco per trovare lo spazio giusto per l’imbucata. Stanotte i suoi movimenti hanno mandato in crisi l’arcigna difesa dell’Ecuador: la sensazione è che, dopo due gare da titolare, il Messico già non possa fare più a meno di questo ragazzino. Un giovane 10 in un calcio che, finalmente, è tornato a mettere il talento al centro del campo.