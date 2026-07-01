Confinati sulle fasce dal calcio iper-intenso degli ultimi anni, in questa Coppa del Mondo i trequartisti sono tornati a giocare in mezzo e a incantare gli appassionati

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Appariscente come Michael Olise, discreto ma funzionale come Martin Odegaard, iperattivo come il marocchino Azzedine Ounahi o il messicano Gilberto Mora: i sedicesimi dei Mondiali 2026 disputati finora si sono rivelati una celebrazione del numero 10, tornato in questo torneo a brillare al centro del campo dopo anni di confinamento sulle corsie esterne.

Mondiali 2026, il ritorno del 10

Il Mondiale 2026 è già quello dei grandi bomber – Kylian Mbappé, Leo Messi, Erling Haaland – ma alle spalle dei super-cannonieri c’è una figura che sembra essere riemersa dal passato, soprattutto in questi sedicesimi di finale: il numero 10. A causa del restringimento degli spazi di manovra nella zona centrale del campo, frutto dell’iper-intensità raggiunta dal pressing, nel calcio contemporaneo il trequartista aveva dovuto migrare sulla fascia, trasformarsi in ala o in suggeritore abituato a giocare a piede invertito, per attaccare i mezzi spazi partendo da un’area meno intasata. In questo Mondiale, invece, la chiesa del 10 è stata rimessa al centro del villaggio: e gli amanti del talento ringraziano.

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Olise e la mossa devastante di Deschamps

L’esempio migliore di questo ritorno del 10 è Michael Olise, semplicemente inarrestabile da quando il c.t. della Francia Didier Deschamps ha scelto di spostarlo dalla destra al centro nel suo 4-2-3-1: una mossa forse dovuta alla necessità di far convivere il 24enne con Mbappé e Ousmane Dembelé (che ama partire dall’out destro), ma che sembra aver completamente liberato il talento del giocatore del Bayern Monaco.

Olise va dove vuole e fa ciò che vuole, non ci sono limiti tattici alla sua fantasia: e questa libertà si è automanticamente trasformata in originalità. Olise non chiude mai due giocate uguali di fila e quando si tratta di rifinire per i compagni diventa devastante: con i 2 (fenomenali) filtranti per Mbappé e Barcola contro la Svezia è arrivato a 5 assist in 4 partite, leader assoluto del torneo. Vincent Kompany lo tenga presente: da 10 puro Olise viaggia a una media assist superiore anche a quella terrificante dell’ultima stagione col Bayern (31 in 52 partite).

La razionalità di Odegaard

Ma ci sono modi e modi di fare la differenza per un 10: a quello appariscente di Olise si contrappone la pulizia tecnica e la razionalità di Martin Odegaard, uno che gioca però in una posizione spuria sia con la Norvegia che con l’Arsenal, a volte da trequartista puro, a volte da mezz’ala. Quando prende palla, però, il risultato è sempre lo stesso: quando la Costa d’Avorio assediava la Norvegia la sua capacità di tenere palla e innescare gli esterni è stata fondamentale per la nazionale scandinava. È stato lui, ieri, ad accendere Nusa in occasione del meraviglioso gol dell’1-0.

Il feeling di Ounahi col Mondiale

La differenza coi 10 del passato sta nel dinamismo: gli esempi migliori, in questo senso, vengono da Azzedine Ounahi e Gilberto Mora, elementi preziosi per Marocco e Messico su cui, però, ancora non si sono accesi i riflettori. Il Mondiale pare il terreno di gioco favorito di Ounahi, che stupì gli addetti ai lavori a Qatar 2022, prima di una serie di stagioni non proprio felici tra Marsiglia, Panathinaikos e Girona.

In questa Coppa del Mondo sono davvero pochi i giocatori capaci di trattare il pallone meglio del marocchino, libero di andare a zonzo per il campo, girarsi e verticalizzare per i velocissimi esterni El Khannouss e Brahim Diaz, o per Saibari, un altro che fermo non riesce a stare: per l’Olanda è stato inafferrabile.

Piccoli 10 crescono: Gilberto Mora sta sbocciando

Gilberto Mora, che a 17 anni è il giocatore più giovane dell’intero Mondiale, ha un’interpretazione più “elettrica” del ruolo del 10: il baby-prodigio del Club Tijuana procede a strappi, spesso allargandosi dal centro alla periferia del gioco per trovare lo spazio giusto per l’imbucata. Stanotte i suoi movimenti hanno mandato in crisi l’arcigna difesa dell’Ecuador: la sensazione è che, dopo due gare da titolare, il Messico già non possa fare più a meno di questo ragazzino. Un giovane 10 in un calcio che, finalmente, è tornato a mettere il talento al centro del campo.