Olivier Giroud cancella Zidane

Non c’è solo l’Italia tra le grandi d’Europa in ricostruzione. Lo stesso percorso lo sta vivendo l’Olanda, reduce dalle mancate qualificazioni all’Europeo 2016 e al Mondiale 2018. La Nazionale di Koeman è stata inserita nella Serie A della Nations League, ma sembra rischiare grosso la retrocessione dovendo condividere il girone con Francia e Germania.

Dopo lo 0-0 tra i campioni del mondo e i tedeschi, a Saint-Denis, nella prima gara casalinga dopo il titolo iridato conquistato in Russia, gli Orange si sono arresi per 2-1: Francia padrona del campo nel primo tempo, ma in gol solo con Mbappé, Babel pareggia nel secondo tempo, ma a decidere tutto è una spettacolare girata al volo di Olivier Giroud. Per il centravanti del Chelsea, che al Mondiale non aveva segnato né tirato in porta, è il gol numero 32 con i blues: superato Zinedine Zidane al quarto posto di tutti i tempi.

Tra le altre partite della serata, la Slovacchia di Hamsik perde su rigore contro l’Ucraina di Shevchenko, mentre la Danimarca tornata al completo dopo lo sciopero di settimana scorsa ridimensiona il Galles grazie a una doppietta di Eriksen.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 23:00