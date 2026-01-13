Volley femminile, Novara in Champions sfiora l'impresa: Tolok è scatenata, ma il Fenerbahce di Orro vince al tiebreak

L'Igor Gorgonzola di Bernardi fa vedere i sorci verdi al Fenerbahce: una favolosa Tolok non basta per avere la meglio su Orro e compagne, che vincono al quinto e chiudono la corsa al primo posto nel girone

Gli applausi se l’è presi tutti, ma alla fine Novara non è riuscita nell’impresa (apparentemente) più complicata della sua stagione europea. Perché vincere nella tana del Fenerbahce era oggettivamente operazione assai articolata, ma l’Igor Gorgonzola non c’è andata molto lontana: avanti 7-5 nel tiebreak, le ragazze di Bernardi hanno dovuto soccombere al ritorno di una scatenata Fedorovtseva e accontentarsi di cedere con onore per 3-2, non riuscendo a farsi bastare la straordinaria prova da 29 punti di tatiana Tolok. Alessia Orro così si prende il primato del girone e col Fener è la prima qualificata “virtuale” a quarti, seppur manchino ancora due punti per l’aritmetica.

Tolok meglio di Fedorovtseva e Vargas, ma non basta

Novara andava a caccia di un risultato pieno per riequilibrare la situazione in vetta alla pool B, fattasi decisamente complicata dopo la sconfitta per 3-0 subita al PalaIgor a inizio dicembre proprio dal Fenerbahce. L’ottimo avvio delle Zanzare ha certamente fatto felice Bernardi, che per lunghi tratti ha pregustato uno scalpo eccellente, pensando anche all’andamento equilibrato del secondo set, almeno fino a una manciata di punti dal traguardo. Quando la maggiore predisposizione delle turche a giocare partite dal peso specifico elevato ha fatto la differenza, con Vargas (22 punti per l’opposto di origini cubane) e Fedorovtseva (24 per la schiacciatrice russa) praticamente immarcabili nelle fasi decisive del set.

Il tutto dopo che Novara era uscita decisamente meglio dai blocchi, trascinata da una super Tatiana Tolok: i 29 punti col 49% di efficienza offensiva (su 55 palloni attaccati!) dell’opposto dell’Igor hanno fatto tremare il pubblico di casa, che alla fine ha potuto tirare un sospiro di sollievo soltanto al tiebreak, dopo mille sofferenza.

Gran finale: anche Orro decisiva (poi è super Fedorovtseva)

Dopo il botta e risposta iniziale (25-20 il primo set per Novara, 25-22 il secondo per il Fener), nel terzo le ragazze di Bernardi hanno accusato un passaggio a vuoto, perdendo contatto sin dalle prime battute e ritrovandosi a distanza senza avere voce in capitolo (25-12).

La reazione mostrata nel quarto però ha fatto vedere al palcoscenico continentale quanto Novara fosse viva, trascinata da Tolok ma anche dai muri di Bonifacio e Squarcini. Inevitabile dunque la conclusione della storia al tiebreak, dove le italiane sono uscite decisamente meglio dai blocchi, salendo prima sul 5-2 e poi sul 7-5 prima di subire un bruciante 4-0 di parziale delle Fener, con un ace di Erdem e una free ball giocata da Orro a completare il ribaltone.

Novara ha trovato la forza per impattare a quota 10 (ace di Ishikawa dopo un attacco vincente di Tolok), ma poi Fedorovtseva ha trovato tre ace in fila e ha consegnato la vittoria a coach Abbondanza, oltre a consolidare il primato nella pool B.

Novara adesso deve blindare il secondo posto

Per Novara, al di là della sconfitta a testa alta, resta la consapevolezza di essersela giocata eccome in casa di una delle grandi favorite per la vittoria finale. Ora l’Igor Gorgonzola dovrà necessariamente concentrarsi sulla volata per il secondo posto, guardandosi le spalle dal ritorno di Lodz, che ha battuto il Benfica nell’altra partita del girone e che il prossimo 29 gennaio al PalaIgor dovrà vincere per 3-0 o 3-1 per riaprire la contesa (Novara con una vittoria, anche al tiebreak, sarebbe aritmeticamente seconda).

Novara che peraltro sabato è attesa dalla trasferta di Scandicci in Serie A1 Tigotà, snodo cruciale nella rincorsa al miglior piazzamento in vista dei play-off (le ragazze di Bernardi attualmente sono quinte, dietro anche a Milano e Chieri, oltre che a Conegliano e Scandicci).

Quanto alla Champions, domani toccherà a Scandicci (in casa contro le francese del Le Cannet) e Milano (che ospita le serbe dell’OK Železničar Lajkovac), mentre Conegliano giocherà giovedì sera contro Dresda.