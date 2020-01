Olsen o Cragno nel 2020? Il Cagliari fa chiarezza

Il Cagliari, tra le più grandi sorprese in positivo di questo avvio di stagione, ha avuto tra i suoi punti fermi il nuovo portiere Robin Olsen: lo svedese ex Roma ha preso il posto di Alessio Cragno, alle prese con un lungo infortunio. Ora però che l'ex titolare è pronto a tornare a disposizione di Rolando Maran, potrebbe scattare un dualismo tra i due.

"Sinceramente non vedo un problema – ha però spiegato in conferenza stampa il ds degli isolani, Marcello Carli -. Siamo contentissimi di Olsen, e anche del fatto che stia tornando Cragno. Io sui portieri dormo tranquillo, sarà poi il mister a decidere come fare. Quello che posso dire è che non abbiamo in testa di vendere nessuno".

SPORTAL.IT | 03-01-2020 20:16