Olsen stangato, punito anche Lapadula

Mano pesante del giudice sportivo in seguito alla rissa andata in scena lunedì durante Lecce-Cagliari: il portiere degli isolani, Robin Olsen, è stato squalificato per quattro giornate, mentre l'attaccante dei salentini Gianluca Lapadula è stato punito con due turni di stop. Per entrambi c'è anche una multa di 10mila euro.

Squalificato per il Cagliari anche Fabrizio Cacciatore, che resterà fermo per una giornata per un altro episodio accaduto nella stessa partita, una "parata" che ha impedito la realizzazione di un gol ai leccesi, episodio costato il cartellino rosso al difensore.

Per quanto riguarda le altre partite della tredicesima giornata, il giudice sportivo ha fermato per un turno anche Jajalo dell'Udinese, Missiroli della Spal, Toloi dell'Atalanta e Zaniolo della Roma.

SPORTAL.IT | 26-11-2019 16:29