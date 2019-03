Oltre 10mila all'Aprilia All Stars

In più di diecimila hanno letteralmente preso d’assalto il Mugello per la prima edizione di Aprilia All Stars, la giornata nella quale Aprilia ha celebrato la sua storia e il suo futuro presentando al pubblico, insieme al team MotoGP, la nuova RSV4 1100 Factory da 217 CV, un concentrato di tecnologia e sapienza racing che trova una espressione ancora più estrema nella versione X che, nata per i dieci anni del progetto RSV4, tocca i 225 CV e 165 Kg di peso.

Due moto uniche che testimoniano del legame straordinario tra il prodotto Aprilia e il suo reparto Racing che, forte di 54 titoli mondiali, sette dei quali in WSBK, e 294 vittorie nei GP, è una vera bandiera tecnologica per il Gruppo Piaggio e per tutto il movimento motociclistico italiano.

È stato il presidente FMI, Giovanni Copioli, a riconoscerne il ruolo premiando in pista Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio durante la presentazione del team MotoGP.

L’Aprilia Racing Team Gresini ha portato in pista le RS-GP 2019 che hanno esordito nel mondiale due settimane fa in Qatar condotte da Andrea Iannone e Bradley Smith e sono stati gli stessi piloti a rivelare le nuove versioni Aprilia RSV4 poi portate in pista da una pattuglia straordinaria di Campioni del Mondo Aprilia: Max Biaggi, Loris Capirossi, Manuel Poggiali, Alex Gramigni e Roberto Locatelli.

Il lap of honour di Biaggi in sella alla sua RS 250 mondiale del 1995, la gara goliardica di tutti i piloti con gli scooter Aprilia SR 150, vinta in volata da Manuel Poggiali, la esposizione in pit lane delle moto che hanno fatto la storia racing di Aprilia hanno riempito una giornata straordinaria cha ha reso protagonista il pubblico di appassionati Aprilia. Dai semplici tifosi del marchio italiano che hanno affollato tribune e paddock animato da musica e giochi alle centinaia di fan della community Bearacer che hanno potuto incontrare i piloti e condividere con tutto il team una giornata di festa. E alla fine la grande parata della moto Aprilia ha invaso il circuito, lo stesso dove le moto di Noale, le italiane più vincenti sulle colline toscane, hanno trionfato ben 23 volte in GP mondiali.

SPORTAL.IT | 24-03-2019 12:05