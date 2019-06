Un altro successo sorprendente per le Azzurre ai Mondiali

La nazionale azzurra di calcio femminile non finisce di stupire ai Mondiali in corso di svolgimento in Francia. Gli ottimi risultati della squadra di Milena Bertolini sta ottenendo risultati ampiamente oltre le attese sia in campo sia fuori. Non solo infatti la prevedibile botta di notorietà per Bonansea, Gama e Giuliani, ma da ieri sera pure il pieno d’ascolti in tv. La sfortunata partita di ieri sera contro il Brasile ha fatto registrare il 32.8% di share con oltre 7milioni e 322mila telespettatori. Un dato incredibile se si pensa che le azzurre, alla prima assoluta in prima serata su RaiUno, hanno fatto meglio dei più popolari colleghi della Nazionale maschile impegnati una settimana fa contro la Grecia.

Dopo i 3 milioni e mezzo di telespettatori (23.1% di share) che avevano seguito l’esordio con l’Australia e i 2 milioni 870 mila (23% di share) del match con la Giamaica, la sfida di ieri sera con il Brasile, trasmessa in prima serata da Sky Sport e Sky Mondiali e per la prima volta nella storia da Rai 1, ha fatto registrare 7 milioni e 322 mila telespettatori. Anche

E’ il miglior risultato di sempre in Italia in termini di ascolti per una gara di calcio femminile, uno straordinario volano per tutto il movimento.

Nonostante la sconfitta contro il Brasile, la Nazionale italiana ha vinto il girone C e ha conquistato così il passaggio agli ottavi di finale. Ancora non si conosce la prossima avversaria ma uscirà tra Nigeria e Cina. Ieri sera sicuramente il pubblico ha scoperto un gruppo affiatato e coraggioso che ha risposto palla su palla alle funambole brasiliane. Solo un rigore della fuoriclasse Marta ha rotto l’equilibrio. Sugli scudi ancora una volta il portiere Laura Giuliani, la coppia di centrali difensive Linari-Gama, la Cernoia motorino di centrocampo e la tandem d’attacco Girelli-Bonansea.

VIRGILIO SPORT | 19-06-2019 17:34