Olympiacos-Milan: probabili formazioni e diretta tv

Il Milan di Gennaro Gattuso vola ad Atene, dove spera di conquistare giovedì sera il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Per evitare la beffa all'ultima giornata, i rossoneri non devono perdere contro l'Olympiacos con più di un gol di scarto.

La partita sarà visibile giovedì 13 dicembre alle ore 21 su Sky Sport ed in chiaro su TV8.

Gattuso è pronto a riaffidarsi al 4-4-2 con l'accoppiata Cutrone-Higuain in avanti. Sulle fasce Suso e Calhanoglu, in porta dovrebbe esserci Reina al posto di Gigio Donnarumma. I greci, che contano sul calore dello stadio Karaiskakis, si schierano con un 4-2-3-1, non ci sarà Yaya Touré che ha rescisso il suo contratto dopo appena tre mesi.

OLYMPIACOS PIREO (4-2-3-1): Jose Sà, Elabdellaoui, Cissè, Vukovic, Koutris, Guilherme, Camara, Podence, Nahuel, Fortunis, Guerrero. All. Martins

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

SPORTAL.IT | 12-12-2018 08:15