Omar Camporese in esclusiva: “Sinner in Australia più di Alcaraz. L’outsider? Ne dico due”

L’ex tennista, coach e voce tecnica della Rai per il tennis, spiega perchè la prima parte di stagione dovrebbe favorire Jannik e chi sono gli altri nomi da tenere sotto osservazione

Con Omar Camporese verso l’Australian Open: Sinner, Alcaraz ma non solo. Ci siamo! Mancano, ormai, pochissimi giorni alla partenza ufficiale del torneo che apre la stagione tennistica 2026. Stiamo parlando, ovviamente, dello Slam australiano, con le qualificazioni che hanno già preso il via. Le ultime due edizioni hanno visto trionfare Jannik Sinner, vittorie senza discussioni che hanno dimostrato, ancora una volta, la supremazia dell’italiano su questa superficie.

Oltre Sinner e Alcaraz: i due nomi di Camporese

Il numero 1 del ranking, Carlos Alcaraz, non ha alcuna intenzione di lasciare via libera al rivale e, dopo il cambio di allenatore, è atteso alla prova del nove in Australia, dove non ha mai brillato.

“Mi aspetto che Sinner faccia bene, come abbiamo visto nelle ultime due edizioni. In Australia parte sempre alla grande – le parole dell’ex tennista Omar Camporese, coach e voce tecnica della Rai per il tennis, ai nostri microfoni – Alcaraz, invece, su questi campi non ha ancora dimostrato niente, risultati alla mano. Però, sono sempre loro che fanno la voce grossa. Potrebbero inserirsi Bublik e Musetti, entrato nella top 5 e in un momento di crescita incredibile. Ma, in questo momento, quei due sono i favoriti in assoluto”.

Jannik di nuovo numero 1

Come detto, in ballo c’è la poltrona di numero 1 al mondo, attualmente occupata da Alcaraz. Ma un Sinner a pieno regime, dopo lo stop forzato dello scorso anno per la questione doping, può insidiarlo concretamente.

“Se la giocano sempre loro. Adesso, per quanto riguarda il ranking, dovrebbe essere favorevole a Sinner. Lo scorso anno, dopo l’Australia Open, non ha giocato alcun torneo per tre mesi. Il programma gli è favorevole in questa prima fase della stagione, almeno fino a giugno. La prospettiva è quella di rivederlo numero 1 al mondo. Da quello che ho visto, comunque, il divario tra Sinner e Alcaraz si è ulteriormente assottigliato: l’italiano è migliorato tantissimo sulla terra battuta, stessa cosa lo spagnolo sulle altre superfici, quelle veloci e indoor”.

Il terzo del ranking a oltre 5 mila punti di distacco

E alle loro spalle c’è il vuoto.

“Basta vedere il divario che c’è tra loro due e il terzo in classifica, Zverev: ci sono oltre 5 mila punti. E tra il tedesco e il numero 300 ci sono meno di 5 mila punti, non c’è bisogno di aggiungere altro”.

Forza Jasmine

Infine, uno sguardo anche alle ragazze del tennis, con Jasmine Paolini, numero 7 del ranking, in prima fila.

“Stanno facendo molto bene, sono anche loro campionesse del mondo. Il tennis italiano sta vivendo un momento magico. Possono fare un buonissimo torneo, ovviamente la Paolini ha qualcosa in più rispetto alle altre e può andare lontana. L’Australia ha sempre portato bene ai nostri rappresentanti, speriamo vada come le ultime due edizioni”, ha concluso Camporese a Virgilio Sport.

ALESSIO LENTO