“Ombre sul Milan: il pericolo senza l'accordo con l’Uefa”

I risultati deludenti del Milan in campo avranno un riflesso ineluttabilmente un riflesso negativo sui conti del club. Lo ricorda oggi Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore che su Twitter ha postato una sua intervista concessa alla rete tv Canal Plus Afrique.

PIANO DISATTESO. Il filmato si apre con le dichiarazioni della scorsa estate dell’a.d. Ivan Gazidis, che parlava di ritorno del Milan ad alti livelli: parole disattese dal mercato dei rossoneri e poi, soprattutto, dal rendimento in campo della squadra.

Sulla situazione di crisi dei rossoneri incombe poi quello che è il giudizio che l’Uefa dovrà dare sui conti del club: il Fair Play finanziario rimane infatti un grosso ostacolo per la crescita futura della società.

Nella sua intervista, Bellinazzo ricorda proprio come senza un accordo con l’Uefa molto difficilmente la situazione del Milan potrà cambiare. “Oggi – spiega il giornalista del Sole 24 Ore – il fondo Elliott si trova nelle condizioni di dover risanare una azienda che perde 100 milioni all’anno”.

IL PERICOLO. E che, senza la qualificazione alla Champions League, è destinata a restare abbondantemente in perdita. Con i risultati sul campo che languono, per Bellinazzo il Milan ha una sola strada per riuscire a non sparire dal calcio che conta.

“L’augurio – continua il giornalista – è che prossimi mesi il Milan possa trovare un accordo, un settlement agreement con l’Uefa per pianificare in 2-3 anni un piano di rientro verso l’equilibrio di bilancio senza dover smembrare la squadra”.

Se l’Uefa dovesse invece mostrarsi troppo rigida verso il club rossonero, il Milan si vedrebbe costretto a cedere anche quei giocatori che, in questo momento, stanno tenendo a galla la squadra.

