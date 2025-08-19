Inter, Onana può tornare subito: al Manchester non gioca più, quante papere in questi anni

Neppure convocato contro l'Arsenal, il portiere è in lista di sbarco e potrebbe tornare all'Inter. L'elenco degli errori commessi dal camerunense

Il Manchester United è già stufo di André Onana e l’Inter potrebbe riprenderlo, da subito. Lo ha annunciato il The Sun, secondo il quale l’esclusione del portiere dai convocati per l’esordio in Premier League contro l’Arsenal è un chiaro segnale della scarsa fiducia riposta dall’ambiente nei confronti dell’ex nerazzurro.

Onana escluso e in vendita

André Onana torna all’Inter? Sì, secondo il The Sun. Il Manchester United non si opporrebbe alla cessione, anzi starebbe spingendo affinché l’addio del portiere si concretizzasse in tempi rapidi e senza rancore. Amorim lo ha escluso dai convocati per la gara d’esordio in Premier League contro l’Arsenal e questo avvalora la scarsa fiducia riposta dal tecnico e dall’ambiente nei confronti dell’ex nerazzurro.

Eppure per Onana, il Manchester United non badò a spese due estati fa, versando all’Inter 55 milioni di euro. Il camerunense era reduce da una finale di Champions League (persa 1-0 contro il Manchester City) e ai Red Devils non sembrò vero di mettere le mani su un portiere in ascesa, accorgendosi ben presto delle sue lacune tra i pali.

Gli orrori di Onana al Manchester United

Nei due anni a Manchester, sponda United, Onana ha collezionato una serie lunghissima di errori gravi e spesso decisivi, in Premier e nelle Coppe. Il primo, clamoroso, al suo arrivo in Inghilterra, contro il Bayern Monaco, quando si fece bucare da un tiro di Sané tutt’altro che irresistibile. Fece addirittura peggio contro il Galatasaray, quando con un passaggio errato servì Mertens, costringendo Casemiro al fallo da rigore, con conseguente espulsione. Nella gara di ritorno fece il bis: doppio errore su due calci di punizione.

Letture approssimative, riflessi fiacchi, movimenti robotici. Onana ha aggravato il bilancio delle topiche contro il Brighton, partecipando all’umiliazione subita dal Manchester United quando, con diversi metri di vantaggio e senza traffico in area, non trattenne un cross laterale consegnando il pallone agli avversari. E poi ancora ad aprile, in Europa League, con due erroracci commessi contro il Lione. Lungo il repertorio degli orrori: svarioni sulle palle alte, respinte goffe, pericoli per i suoi difensori.

Onana all’Inter? Possibile secondo il The Sun

Motivi che hanno indotto il Manchester United a mettere sul mercato Onana, a costo di perdere buona parte dell’investimento fatto due anni fa. Secondo il The Sun sarebbe proprio l’Inter interessata al portiere. Del resto a Milano, Onana ha fatto benone diventando uno dei beniamini dei tifosi interisti.

Per il quotidiano inglese, la dirigenza nerazzurra sarebbe convinta della volontà del camerunense di tornare all’Inter, nonostante la presenza di Yann Sommer, candidato – tra l’altro – al Premio Yashin, per essere stato uno dei migliori portieri della passata stagione.