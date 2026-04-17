One Point Slam al Roland Garros con Sinner, Alcaraz, Kyrgios e gli altri big? Mauresmo spiega perché no

Parigi come Wimbledon: niente tornei-esibizione per ravvivare la settimana delle qualificazioni e aumentare l'interesse sul torneo. In Europa comanda ancora la tradizione.

In Australia è stato un successone, coi big del circuito ATP alle prese con sfide “particolari” contro amatori e dilettanti. Sfide da un solo punto, da cui il nome: One Point Slam. Al vincitore un milione di dollari. Qualcuno ha proposto agli organizzatori del Roland Garros di pensare a un’iniziativa simile, se non uguale, prima della prossima edizione dello Slam parigino. In fondo, a Melbourne gli spettatori hanno risposto favorevolmente. E in fondo, anche agli US Open le stanno provando tutte per creare un po’ più d’interesse verso il torneo anche nella settimana dedicata alle qualificazioni, prima dell’inizio del main draw vero e proprio. L’Europa, però, è diversa. Qui comanda la tradizione. Per ora.

One Million Dollar Point Slam a Parigi? Spunta la pazza idea

Una chiusura netta all’ipotesi di imitare il “modello” di Melbourne è arrivata dalla direttrice del Roland Garros, l’ex campionessa Amelie Mauresmo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, in cui pure sono state annunciate diverse novità come l’aumento del montepremi o l’ammissione a partire da quest’anno degli speciali braccialetti Whoop, che forniscono in tempo reale dati biometrici degli atleti, la direttrice ha chiarito che non ci sarà alcuna innovazione sotto il profilo degli eventi collaterali o di possibili nuovi tornei. Niente One Point Slam oppure il “doppio misto” grandi firme, alla maniera di Flushing Meadows.

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Mauresmo dice no: “Siamo il Roland Garros, la tradizione conta”

“One Point Slam? Non abbiamo mai preso in considerazione tale idea”, ha tagliato corto Mauresmo. “Credo che il nostro DNA e le nostre ambizioni non siano necessariamente legate a copiare ciò che viene fatto altrove. Non siamo tenuti a inseguire a tutti i costi le mode del modello, preferiamo puntare piuttosto sull’autenticità perché siamo radicati alla nostra tradizione. Sicuramente guardiamo al futuro, alla modernità e in altri settori stiamo introducendo delle innovazioni. Ma il ‘Million Dollar One Point Slam’, a nostro avviso, non rispecchierebbe al meglio l’immagine del Roland Garros“.

Sorpresa a Melbourne: Jordan Smith ha beffato Sinner e Alcaraz

Certo, sarebbe stato curioso vedere all’opera anche sulla terra rossa parigina assi della racchetta come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz o lo stesso Nick Kyrgios alle prese con dei tennisti “normali”, sulla falsariga di quanto accaduto sul cemento di Melbourne. Come si ricorderà, prima del primo Slam dell’anno a imporsi nella kermesse australiana fu – contro ogni pronostico – proprio un tennista dilettante, Jordan Smith, al termine di una serata ricca di colpi di scena in cui ci fu spazio per partite tra uomini e donne e per una serie di eliminazioni clamorose e sorprendenti, tra cui quelle di Jannik e Carlos.